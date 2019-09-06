Обозреватель Les Echos: Европе необходимо партнёрство с Россией — но на собственных условиях

В условиях, когда Великобритания отворачивается от Европы, США бесконечно оскорбляют союзников, а Китай мечтает о «разграблении» континента, европейцам необходимо наладить стратегическое партнёрство с Россией и странами бывшего СССР, полагает обозреватель Les Echos Эдуар Тетро. При этом, как подчёркивает журналист, сближение с Москвой должно происходить без наивности и предательства европейских интересов.

Намерен ли Эммануэль Макрон после «оглушительного успеха» своей дипломатической линии на саммите «Большой семёрки» в Биаррице воплотить в жизнь видение Шарля Де Голля, мечтавшего о «Европе от Атлантики до Урала», задаётся вопросом обозреватель Les Echos Эдуар Тетро.

Как напоминает автор, огромная территория, простирающаяся от французского Бреста до Уральского хребта и насчитывающая 720 млн обитателей, в течение многих веков была ареной войн и внутренних споров. Однако сегодня этой части света угрожают не внутренние раздоры, а «две ненасытные державы XXI века»: с востока Китай с его проектом Великого шёлкового пути и безграничной способностью скупать земли, порты и природные ресурсы, а с запада — США с их «испытанным цифровым, юридическим, валютным и военным империализмом». «Странный союзник, не прекращающий оскорблять или шантажировать своих партнёров», — добавляет журналист в адрес Вашингтона.

В этих условиях Европе предстоит сделать выбор: «позволить США властвовать над собой сегодня, а Китаю — разграбить себя завтра», или пойти по пути «стратегической автономии», считает обозреватель. По его убеждению, в период, когда Великобритания Бориса Джонсона поворачивается к Европе спиной, равняясь на США, европейцам стоит отныне «ориентироваться в своих стратегических инициативах на восток».

Действительно, Европейский союз готовится отпустить Великобританию с её 66 млн жителей, ВВП в размере $2,8 трлн, военным бюджетом в $50 млрд и 215 ядерными боеголовками. Однако сделав своими приоритетными стратегическими партнёрами Украину, Белоруссию, Грузию, Казахстан и Россию, континентальная Европа могла бы «приобрести» 270 млн жителей, ВВП в размере $2,4 трлн, а также природные и энергетические ресурсы в избытке — не говоря уже о ядерных боеголовках, которых у одной только России 6,5 тыс.

Однако как добиться такого сближения с Россией, известной своими «дурными манерами» и представляющей опасность для Запада, задаётся вопросом автор. Учитывая «ослабленность российской власти» вследствие экономических проблем и внутренних раздоров, настал подходящий момент для выставления условий «Нового курса» в отношении Москвы, полагает журналист.

Партнёрство с Россией Тетро предлагает выстраивать по принципу, заложенному ещё Европейским экономическим сообществом, на основании взаимного обмена ресурсами и важнейшими квалификационными навыками — в первую очередь, в сфере полезных ископаемых и цифровой области.

Что касается сотрудничества в оборонной сфере, здесь можно представить себе различные варианты: от совместных военных учений до пересмотра «неуместного» членства Франции в НАТО. В дипломатическом плане партнёрство с Москвой помогло бы Франции исправить «роковые ошибки» дипломатии времён Саркози — в числе которых разрушение ливийского государства и миграционный кризис.

Однако, как широка бы ни была «вселенная возможностей» франко-российского сотрудничества, для его осуществления необходимо соблюдение трёх условий, предупреждает обозреватель. Первое из них — регулярная проверка искренности взятых Россией на себя обязательств. Второе — убеждение скандинавских стран в необходимости этого стратегического шага по отношению к их «надоедливому соседу». Третье — установление долгосрочного мира на Украине — в стране, «служащей границей между католической Европой и православной Россией».

Как подчёркивает автор, «отклонение от пути» традиционных англо-американских партнёров Европы обязывает её готовиться к повороту в сторону Азии, однако делать это следует без наивности и принесения в жертву Северной и Восточной Европы.