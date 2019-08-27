Ouest-France: Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией ради будущего Европы

На ежегодной встрече с послами республики президент Франции Эммануэль Макрон высказался за нормализацию отношений с Россией, сообщает Ouest-France. Как подчеркнул французский лидер, без плодотворного сотрудничества с Москвой Европа останется во власти замороженных конфликтов и будет испытывать на себе последствия холодной войны.

В ходе ежегодной встречи с послами Франции Эммануэль Макрон высказался в пользу нормализации «натянутых» после присоединения Крыма к России отношений с Москвой, сообщает Ouest-France.

По словам президента, «необходимо стратегически использовать пути для такого сближения» и выставить свои условия. Как заметил глава Франции, многие из собравшихся в зале вынуждены были работать в условиях, способствовавших, порой по праву, развитию недоверия к России. «Мы сформировали эти отношения, основанные на недоверии, ещё со времён падения Берлинской стены. Виной тому череда недопониманий. И к желанию реструктурировать эти отношения я подхожу без всякой наивности», — подчеркнул Макрон.

«Мы находимся в Европе. И если мы не сумеем в определённый момент наладить адекватные отношения с Россией, мы останемся в состоянии абсолютно бесполезной напряжённости, в Европе — которая является театром стратегической борьбы между Россией и США — по-прежнему повсюду останутся замороженные конфликты, а мы будем ощущать на своей земле последствия холодной войны», — продолжил французский президент. По словам лидера Франции, на недавней встрече в Форте Брегансон он сообщил Владимиру Путину о необходимости продвигаться шаг за шагом.

Как напоминает издание, 21 августа Эммануэль Макрон заявил о том, что возвращение России в «Большую восьмёрку» было бы весьма кстати. При этом президент подчеркнул, что необходимым предварительным условием для такого возвращения должно быть решение украинского конфликта на базе Минских соглашений. С этой целью на саммите «Большой семёрки» в Биаррице во вторник Эммануэль Макрон объявил о проведении в сентябре в Париже саммита с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.