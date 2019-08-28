Gazeta Wyborcza: Россия в шаге от того, чтобы ЕС «отпустил» все её политические грехи

Всё становится на свои места — Украина вновь превращается в чёрную дыру, которой Запад не намерен посвящать времени и сил, а все политические проступки России уходят в небытие, пишет польский журналист Бартош Велиньский. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что Запад в лице Эммануэля Макрона первый протянул руку в сторону президента России, тем самым переместив центр тяжести, всё более погружающегося в кризис ЕС, в сторону Парижа.

«В отношениях Запада с Россией снова что-то меняется. Российские грехи: аннексия Крыма*, начало войны в Донбассе, бомбардировки гражданских лиц в Сирии, троллинг американских и европейских выборов, отравление бывшего шпиона в Великобритании — всё это потихоньку уходит в небытие. Владимир Путин находится ещё на шаг ближе к возвращению к столу, за которым сидят самые влиятельные мировые лидеры», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

Таков эффект встречи российского президента с Эммануэлем Макроном в его резиденции в Форте Брегансон. Уже сам факт того, что Макрон принял Путина меньше чем за неделю до организованного во Франции саммита группы самых развитых стран мира, из которой Россию выкинули в 2014 году после нападения на Украину, показывает, насколько Франция стремится восстановить отношения с Россией, объясняет автор.

Макрон говорил, что перед Россией виднеется европейское будущее, он даже произнёс слова: «Европа от Лиссабона до Владивостока». «Это не очень удачная фраза. Во времена, когда к России ещё не относились, как к изгою, представители Кремля прибегали к ней, убеждая политиков Запада к ослаблению трансатлантического альянса, который они считали реликтом холодной войны, и к тому, чтобы они избавились от американского присутствия на европейском континенте», — рассказывает журналист.

Макрон может быть настолько щедрым в отношении Путина, потому что центр тяжести ЕС всё больше перемещается в сторону Парижа, подчёркивает Велиньский. Ведь именно Франция победоносно вышла из июльского саммита, на котором была осуществлена «раздача» самых важных должностей в ЕС. Макрон протолкнул кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка. А когда переговоры о новом главе Европейской комиссии зашли в тупик, тогда именно он, а не Ангела Меркель, предложил назначение Урсулы фон дер Ляйен. Новая глава комиссии — политик не особо большого формата, — следовательно, в той или иной степени она будет от него зависима, уверен журналист.

Велиньский также обращает внимание на то, что в целом дела в Европе обстоят не наилучшим образом: Испания и Италия погружены в правительственные кризисы, правительство Меркель находится в шатком состоянии, а сама канцлер готовится выйти на пенсию. Более того, потенциальные последователи Меркель не дают гарантий того, что они справятся с ситуацией, ведь до сих пор именно Меркель форсировала продление санкций ЕС в отношении России.

Вскоре может оказаться, что налицо нехватка политического капитала, чтобы продолжать в том же духе. Макрон на протяжении двух лет своего президентского срока боролся с клеймом «подхалима Меркель». Сейчас он хочет от него освободиться, рассуждает польский журналист.

В конце июня России вернули право голоса в Совете Европы. Из неофициальной информации следует, что тогда был заключён компромисс: взамен на восстановление права голоса Россия должна была освободить похищенных в мае в Азовском море украинских моряков, но она до сих пор не сдержала своё слово. «Всё указывает на то, что на Западе Украина снова становится чёрной дырой, которой не стоит посвящать времени и сил», — сожалеет автор.

«В итоге Россия находится в шаге от отпущения своих грехов. А Польша, будучи когда-то успешным защитником жёсткой политики ЕС и НАТО в отношении Кремля, под правлением партии «Право и справедливость» уже не имеет права голоса по этому вопросу. Польский голос в ЕС уже не слышен. Наша дипломатия также практически не в состоянии влиять на политику Франции — отношения между Парижем и Варшавой разрушены. Макрон ещё ни разу не посетил Польшу, контакты между политиками обеих стран ограничены до минимума. И именно таким образом польское правительство «заботится» о геостратегической безопасности Польши», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

propolski23: Франция, Германия, Россия — три самые большие чёрные овцы семьи. В этом вопросе уже ничего не меняется на протяжении веков.

premie-nam-sie-naleza: ПИС — это каста, мафия, партия национальной измены. Если бы не они, мы бы сегодня были в тройке самых важных стран ЕС рядом с Германией и Францией.

dupek: Хотим мы этого или нет, но Россия — это большая страна, несмотря на то что ВВП на душу населения низок, но в целом показатель ВВП достаточно высокий. Более того, Россия — это крупный поставщик сырья, без которого знакомый нам развитый мир не в состоянии функционировать. Потенциально Путин будет платить большие взносы, чтобы бывать на приёмах.

propolski23: Трамп должен перебросить войска из Германии в Польшу. Это был бы гениальный стратегический шаг. Таким образом он поставил бы шах Германии, Франции и России — трём странам-балластам Европы. Введение пошлин на немецкие автомобили и французские вина стало бы очередным прекрасным ударом по слабеющей в экономическом плане Европе, а также ускорило бы падение еврокоммунизма.