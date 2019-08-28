Le Monde: Макрон понял, что Россия необходима — осталось убедить в этом Европу

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Обозреватель Independent: Джонсон превратил стыд британцев за брексит в злость Independent
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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка в Донбассе
Украинские силовики обстреляли окраины посёлка Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщили в Народной милиции ДНР.
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Кверквелия назвал Сёмина лучшим тренером России
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия высоко отозвался о главном тренере команды Юрии Сёмине.
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Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября.
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Порье пообещал дочери принести чемпионский пояс UFC
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал своей дочери обещание в преддверии поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
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Израиль прокомментировал стрельбу ливанских военных по беспилотникам
Военные Израиля прокомментировали информацию о том, что ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам.
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В Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками
В Татарстане проводят доследственную проверку по факту драки между двумя девочками-подростками, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Эксперт оценила решение Джонсона по работе парламента
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.
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В Госдуме оценили предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в беседе с Nation News прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.
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Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
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Уткин заявил, что «Зенит» предложил крупную сумму за трансфер Алексея Миранчука
Известный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал московскому «Локомотиву» крупную сумму за переход футболиста Алексея Миранчука.
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Один человек погиб из-за урагана «Дориан» в Пуэрто-Рико
Пожилой мужчина стал первой жертвой урагана «Дориан» в Пуэрто-Рико.
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Археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году
Стали известны итоги полевого сезона Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея «Херсонес Таврический».
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Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области
В Кировской области объявили метеопредупреждение, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.
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Источник: Манджукич отказался от перехода в ПСЖ
Хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ.
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На территории «Исторического бульвара» в Севастополе обезвредили мину времён войны
На территории мемориального комплекса памятников обороны города в 1854—1855 годах «Исторический бульвар» в Севастополе обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
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Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
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На US Open вновь перенесены матчи из-за погоды
Ряд матчей Открытого чемпионата США по теннису не может начаться из-за неблагоприятных погодных условий.
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Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Башкирии
Спасатели предупредили о непогоде в Башкирии, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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В Омской области реконструируют исторический центр старейшего города региона
На совещании по комфортной городской среде в Минстрое обсудили финансирование проектов, победивших в конкурсе благоустройства. В Омской области будет обновлён старейший город региона — Тару.
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В Москве планируют запустить систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России») и «Яндекс. Такси» подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передаёт РИА Новости.
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В Раде рассказали о причинах выделения кредитов МВФ Украине
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему Международный валютный фонд (МВФ) выделяет Украине кредиты.
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СМИ: «Монако» согласовал с «Челси» аренду Бакайоко
Полузащитник сборной Франции Тьемуэ Бакайоко может вернуться в «Монако» на правах аренды.
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Конте может получить мандат на формирование правительства 29 августа
Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с ушедшим недавно в отставку итальянским премьер-министром Джузеппе Конте 29 августа, чтобы, возможно, выдать ему мандат на формирование нового правительства.
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Делегация Корпорации МСП провела выездную сессию в Калмыкии
Делегация Корпорации МСП провела выездную стратегическую сессию в Калмыкии, а также приняла участие в презентации трёх инвестиционных проектов, передаёт «Газета.Ru».
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На Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям
На Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
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Тарасов: удовлетворён решением РФС
Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно его финансовых претензий к «Локомотиву».
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Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
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Петербург направит 100 млн рублей на благоустройство набережной Охты
В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район». Победителем признан Красногвардейский район, сообщают «Невские новости».
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Синоптики предупредили о ветре до 22 м/с в Омской области
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Омской области в четверг, 29 августа. Об этом сообщает Gorod55.ru.
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В США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона.
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Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
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СМИ сообщили подробности об эвакуации жильцов из горящего здания в Подмосковье
В Московской области рабочие, делавшие капитальный ремонт дома, вывели из горевшего здания несколько десятков человек, сообщает телеканал «360».
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Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
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Мужская сборная России по волейболу обыграла Иран и вышла в 1/2 финала ЧМ до 19 лет
Сборная России по волейболу среди игроков до 19 лет победила команду Ирана в четвертьфинале чемпионата мира.
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Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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СК возбудил дело после гибели ребёнка в результате наезда Range Rover
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля Range Rover на девочку в Москве, в результате которого ребёнок скончался.
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СМИ: Вратарь «Реала» Навас согласовал контракт с ПСЖ
Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продолжит карьеру во французском ПСЖ.
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Эксперт оценил диалог между Россией и странами Африки
Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил диалог между Россией и странами Африки.
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В Удмуртии наградят подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре
В Удмуртии наградят двух подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
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Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в районе населённого пункта Адейса на юге Ливана.
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Эксперт рассказала о тратах россиян на подготовку школьников к учебному году
Эксперт Общероссийского народного фонда, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в беседе с НСН рассказала о тратах россиян на подготовку школьников к учебному году.
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Назван состав мужской сборной России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Китае.
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ГП Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.
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В Италии Движение пяти звёзд и Демпартия заключили соглашение
Итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение, чтобы сформировать новое правительство с Джузеппе Конте во главе.
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Са Пинту назвал «Спартак» командой без слабых сторон
Главный тренер «Браги» в преддверии ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» поделился мнением о силе соперника.
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Около 25 тысяч школьников приняли участие в программе «Московская смена»
Около 25 тыс. школьников стали участниками городской программы «Московская смена». В этом году она охватила 246 площадок, включая 132 школы, 27 спортшкол и 87 организаций соцобслуживания.
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Эксперт прокомментировал решение Джонсона по работе парламента
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по приостановке работы парламента.
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Депутат Госдумы рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал».
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Вышинский поблагодарил коллег за поддержку
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого киевский суд освободил из-под стражи, в интервью RT рассказал о поддержке со стороны коллег.
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В Москве пройдёт «Марафон успешных школьников»
В Москве состоится «Марафон успешных школьников». Его проведут 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ, сообщает НСН.