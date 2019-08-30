Французский дипломат: сближение Москвы и Парижа поможет делу разоружения и мира

США остаются незаменимым партнёром для Франции перед лицом российской и китайской угрозы, однако толкать Москву в сторону Азии она также не намерена, заявил в интервью L’Opinion бывший посол Франции в ОБСЕ Максим Лефебвр. Как подчеркнул собеседник издания, сближение Франции и России будет способствовать прогрессу в решении многих вопросов международной политики.

В ходе саммита «Большой семёрки» и во время своей речи перед послами Французской Республики Эммануэль Макрон пытался найти способ противостоять росту влияния Китая, пишет L’Opinion. Как пояснил в интервью изданию бывший посол Франции в ОБСЕ и эксперт в области международных отношений Максим Лефебвр, подъём Китая, который готовится стать крупнейшей экономической державой в мире и уже является второй по размеру военной державой, оказывает существенное влияние на систему международных отношений, и всё большую роль играет противостояние Китая и США.

Как отмечает эксперт, Франция, исторически и по своим ценностям принадлежащая к Западному миру, после Второй мировой войны, перед лицом угрозы со стороны Советского Союза, сделала выбор в пользу союза с США. Сегодня, столкнувшись со стремительным развитием России и Китая, «западный союз» снова подтверждает свою пользу.

«Но Франция также не хочет позволить России чрезмерно дрейфовать в сторону Азии и стремится к снижению напряжённости», подчёркивает экс-дипломат. По его словам, традиция Франции в том, чтобы вести диалог с Москвой, но придерживаться твёрдой линии. Так, Николя Саркози выступал посредником в решении грузинского кризиса, а Франсуа Олланд пытался делать то же в украинском конфликте.

«Диалог с Россией может способствовать прогрессу в сфере разоружения, урегулирования конфликтов, строительства европейской архитектуры доверия и безопасности», — уверен собеседник L’Opinion

При этом, как заявляет Лефебвр, несмотря на идеологические разногласия Эммануэля Макрона с главой Белого дома Дональдом Трампом, США остаются незаменимым партнёром для Франции в решении проблем, связанных с Ираном, НАТО и международной торговлей.

По словам эксперта, со времён монархии и Наполеона французская дипломатия унаследовала независимость своей линии и «определённую идею величия». «Наша страна всё ещё ощущает себя державой, в первую очередь военной, причём двойной направленности: как сухопутной, так и морской. Этим объясняется наше участие в делах Европы, наша связь с Германией, отношения с Россией, а также наш поворот к Средиземноморью и дальше — к Африке, где были наши колонии», — замечает бывший посол.

Однако, как подчёркивает собеседник издания, мощь Французской державы последовательно угасает. Впервые это ослабление произошло после Второй мировой войны, затем после объединения Германии вследствие окончания холодной войны, а позднее — по причине быстрого роста новых держав, таких как Индия и Китай. Французский ответ на угасание собственного влияния сегодня — создание «европейской державы», однако, учитывая, что в этом процессе участвуют 27 или 28 членов, это оказалось непросто.

«Европе с трудом удаётся утвердиться в статусе военной и политической державы, выработать общую позицию», — поясняет эксперт. Это означает, что Франции необходимо сохранить национальный суверенитет и постоянно выступать с дипломатическими инициативами.