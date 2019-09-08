Le Monde: с возобновлением встреч в формате 2+2 российский «разворот» Макрона обретает реальные черты

Предстоящая встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в Москве станет первым шагом к воплощению в жизнь заявления Эммануэля Макрона о потеплении отношений с Россией, пишет Le Monde. Как отмечает издание, президент Франции твёрдо намерен довести свой проект возобновления связей с Московй до конца, несмотря на возражения внутри французского правительства и сомнения европейских партнёров.

«Макрон хочет воплотить в реальность потепление отношений с Владимиром Путиным и признаёт разворот в отношении России», — пишет Le Monde о предстоящей встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции, назначенной на 9 сентября в Москве. Как подчёркивает издание, подобных заседаний консультационной комиссии по сотрудничеству и безопасности в формате 2+2, созданной в 1990-х годах для укрепления связей между двумя станами, не проводилось уже пять лет.

Как напоминает газета, формат был «заморожен» весной 2014 года после присоединения к России Крыма. Позднее «Кремль взял под контроль часть Донбасского региона на Востоке Украины при посредничестве вооружённых повстанцев», утверждается в статье. Однако сегодня Владимир Путин, по всей видимости, настроен сделать определённые шаги навстречу Киеву, полагает автор статьи. В их числе обмен заключёнными, «знаковыми фигурами» вроде кинорежиссёра Олега Сенцова, осуждённого в Москве на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Как предполагает Le Monde, Путин также может согласиться на возобновление исполнения минских соглашений, заключённых в феврале 2015 года, однако до последнего времени существовавших лишь на бумаге.

Ближайший саммит «Нормандской четвёрки» (Франция, Германия, Украина, Россия) на тему украинского конфликта должен пройти в сентябре этого года в Париже, однако, как замечает Le Monde, на крымском вопросе «был поставлен крест». «Этот вопрос был отложен в сторону, поскольку известно, что Россия не уступит», — считает руководитель российских программ Французского института международных отношений Татьяна Жан. По её убеждению, «с Крымом будет так же, как со странами Балтии, присоединение которых (к СССР — ИноТВ) никогда не признавалось, но отношениям с Москвой это, тем не менее, не вредило».

Как отмечает издание, Париж хочет продвинуться в вопросе отношений с Россией, несмотря на сомнения, которые вызывает его открытость по отношению к главе Кремля. Как пояснил 3 сентября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, «недоверие, в итоге, никому не на пользу, даже если причины, его породившие —Украина, Сирия, убийства при помощи химического оружия — никуда не исчезли, и диалог, поэтому должен быть требовательным». Как напоминает Le Monde, сам Ле Дриан с момента своего прихода на должность министра иностранных дел неоднократно встречался с российским коллегой, однако отношения министров обороны в течение пяти лет были прерваны. Тем временем, для решения вопросов, связанных с Сирией, Центральноафриканской республикой и контролем над вооружениями эти контакты необходимы, подчёркивает издание.

По словам газеты, Эммануэль Макрон стремится к «настоящей перезагрузке» отношений с Россией, и с момента встречи с Путиным в форте Брегансон 19 августа этот стратегический выбор утверждается со всё большей ясностью. При этом глава Франции не скрывает, что этот разворот встречает сопротивление внутри французского МИД и администрации в целом — в своей речи перед послами 27 августа он даже обрушился с критикой на представителей «глубинного государства», заимствовав этот термин у поклонников теорий заговора и почитателей Дональда Трампа.

Как напоминает издание, идея общей с Россией архитектуры безопасности уже упоминалась 30 лет назад во времена крушения берлинской стены Михаилом Горбачёвым в доктрине под названием «Европа — наш общий дом», однако расширение НАТО на Восток и «реваншизм» Москвы не дали ей воплотиться в жизнь. Сегодня концепция европейской архитектуры безопасности остаётся довольно расплывчатой, однако известно, что её центральным вопросом станет контроль над вооружениями, поскольку прежние соглашения в этой сфере прекратили своё существование или находятся под угрозой.

По мнению экс-главы МИД Франции Юбера Ведрина, «речь идёт о восстановлении отношений с Москвой, основанных на реализме, поскольку это государство находится по соседству, а также, чтобы не толкать её в сторону Китая». Как подчёркивает бывший дипломат, сближение с Москвой — «это холодный расчёт во имя прагматизма, а не идеология». По убеждению Ведина, которого называют одним из идеологов новой российской политики Макрона, проект европейской архитектуры безопасности должен быть запущен без отлагательств, «чтобы следующий американский президент, будь то Дональд Трамп в случае его переизбрания или демократ, не мог не считаться с позицией европейцев».

По словам экс-главы МВД Франции Жан-Пьера Шевенмана, который в мае этого года, встречаясь с Владимиром Путиным, передал ему послание от Эммануэля Макрона с предложением возобновить формат 2+2, «Франция не может — без риска обесценивания своей внешней политики — оставаться по отношению к России заложником американской дипломатии или дипломатии соседних стран, у которых Москва вызывает священный ужас».

При этом разворот Макрона в отношении России, прежде всего, касается формы. Как напоминает газета, французский президент делал ставку на европейскую суть России с самого начала своего президентского срока. Это мнение подтверждает один из приближённых Макрона, по словам которого, речь идёт о «созревании», а не «развороте». Французский президент убеждён, что ему одному удастся то, в чём его предшественники потерпели неудачу, признаётся собеседник издания, напоминая, что о готовности наладить диалог с Россией заявляли и Франсуа Олланд, и Николя Саркози.

Как подчёркивает газета, на деле этот диалог никогда не прерывался, однако, учитывая растущую непримиримость российского президента, не приносил результатов. В попытке «задобрить» его сегодняшний глава Франции с готовностью признаёт «ошибки» Запада и недопонимания, отравлявшие двусторонние отношения в последние годы, при этом подчёркивая недопустимость проявления слабости перед Владимиром Путиным.

Однако, по словам газеты, разворот в отношении России может войти в противоречие с европейскими проектами Макрона. По словам бывшего французского дипломата, многие партнёры Франции по ЕС, будучи соседями России, «крайне сдержанно» реагируют на предложения Макрона — как и на его идею стратегической автономии Европы в целом. При этом сам французский президент видит в «российском пари» возможность занять место в одном ряду с Де Голлем или Миттераном, дипломатия которых подразумевала «союзничество, но не равнение». Кроме того, «Россия — ключ к приобретению веса в других важнейших вопросах — таких, как иранская ядерная программа», — поясняет издание.