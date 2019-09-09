JDD: Марин Ле Пен убеждена, что сближение Макрона и Путина — её заслуга

Пойдя на сближение с Владимиром Путиным, французский лидер Эммануэль Макрон показал, что наконец-то услышал призывы главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что такое сближение пойдёт на пользу Франции, заявила сама Ле Пен в воскресенье. Как сообщает Le Journal du Dimanche, соперница Макрона также отметила, что президент во внешней политике — быть может, сам того не желая, — придерживается принципов её партии.
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, общаясь в воскресенье с журналистами, приветствовала сближение, достигнутое в конце лета между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что ей лично «удалось убедить» господина Макрона взяться за это дело, сообщает Le Journal du Dimanche.
«Это в очередной раз показывает, что необходимо восстанавливать межгосударственные связи и что это в интересах нашей же страны», — цитирует издание Ле Пен.
Вместе с тем, как подчеркнула лидер Национального объединения, французский президент, попытавшись наладить отношения с российским коллегой, проявил некоторое лицемерие: «Эммануэль Макрон сначала поносил Россию на чём свет стоит и по указке Евросоюза поучаствовал в усугублении этой глупой холодной войны, заметил, что Марин Ле Пен права и что отношения нужно нормализовать!» «Очень довольна тем, что мне удалось его в этом убедить», — добавила она.
По мнению госпожи Ле Пен, внешнеполитический курс господина Макрона в целом имеет много общего с ценностями, провозглашаемыми Национальным объединением. «Хотя он вечно продвигает мультилатерализм, реально Макрон до сих пор проявлял себя исключительно на поприще двусторонних отношений! Всякий раз, как он выступает по поводу международных вопросов, он — быть может, сам того не желая, — выступает в защиту национального государства. Он начал диалог с рядом стран, а это доказывает, что какое-то развитие могут создавать только национальные государства», — пояснила политик.
Впрочем, о внутренней политике правительства господина Макрона Ле Пен высказалась в значительно более критическом тоне: по её словам, Париж во время демонстраций движения «жёлтых жилетов» допустил «непростительные отступления от демократии», что привело к ранениям среди протестующих и испортило имидж Франции в мире, говорится в материале JDD.
Как подчеркнула Ле Пен, Национальное объединение планирует продолжить «отвоёвывать» Францию после своего успеха на выборах в Европарламент и рассчитывает в итоге прийти к власти.
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