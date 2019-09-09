Глава МИД Франции заверил: на переговоры с Россией они отправляются «без наивности»

Глава французской дипломатии в интервью Europe 1 рассказал, что перед поездкой в Россию Эммануэль Макрон дал им с министром армии наказ построить основу для доверительных отношений с Россией. Однако, как он отметил, наивности у них нет, и обсудить они собираются проблемы самого разного характера.

Министр иностранных дел и министр армии Франции отправляются в Москву, где постараются создать основу для «доверия» с Россией без «наивности», в том числе по украинскому конфликту. Об этом в большом интервью для Europe 1, CNEWS и Les Echos рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, именно такой наказ дал им президент Эммануэль Макрон.

«Мы знаем, что это будет долго. Мы отправляемся туда без наивности», — подчеркнул Ле Дриан, когда его спросили, не будут ли партнёры Франции обеспокоены таким демаршем. Так, глава Пентагона Марк Эспер постарался предупредить Париж о «пагубном влиянии России на европейский континент». По его словам, Москва пытается ослабить НАТО.

«Мы знаем наши разногласия с Россией, но, возможно, мы сможем запустить работу над некоторыми соглашениями, например, по борьбе с терроризмом, сотрудничеству в космосе, укреплению экономических отношений, укреплению отношений между гражданским обществом, по совместной оценке кризисов», — ответил Ле Дриан.

Как отмечает автор статьи, политики, в частности, собираются на встрече поднять вопросы о кризисе на Украине, в Ливии, в Сирии, об иранском досье, а также о том, какие большие стратегические проблемы создаёт отказ от соглашений по контролю над вооружениями. Кроме того, Ле Дриан заявил, что после обмена пленными, возможно, «приоткрылась дверь» к урегулированию конфликта. Он отметил, что уже давно страны не обменивались пленными, так что это добрый знак, хотя за ним должны последовать и другие.

Впрочем, как бы то ни было, Ле Дриан подытожил, что вопрос о снятии санкций против России на повестке дня ещё не стоит, пишет на своём сайте Europe 1.