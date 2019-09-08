Reuters: глава Пентагона призвал Европу сплотиться против России и Китая

Новый министр обороны США Марк Эспер пошёл по стопам своих предшественников и призвал европейских союзников усилить противодействие российской и китайской угрозам, нарушающих сложившийся миропорядок, пишет Reuters. Глава Пентагона отметил, что эти две страны вмешиваются в дела других государств и нарушают международные нормы, поэтому Запад должен объединиться для защиты своих интересов.

В пятницу во время своей первой важной речи на посту министра обороны США Марк Эспер призвал Европу больше сконцентрироваться на борьбе с тем, что он назвал повышенными угрозами безопасности и экономике страны со стороны России и Китая, сообщает Reuters. Как напоминает издание, в прошлом году противостояние этим двум странам стало краеугольным камнем новой стратегии национальной безопасности, что указывает на изменение приоритетов после десяти лет борьбы против исламских боевиков.

«Становится всё более очевидным, что Россия и Китай хотят нарушить международный порядок, получив право вето на решения других стран касательно государственной экономики, дипломатии и безопасности, — заявил Эспер в лондонском Королевском Объединённом институте, вторя своим предшественникам. Он указал на наращивание этими странами своего потенциала в космической сфере и киберпространстве, а также отметил, что если Запад хочет «сохранить тот мир, который мы все вместе десятилетиями создавали, идя на взаимные уступки, мы должны ответить на этот вызов».

Новостное агентство обращает внимание на рост напряжённости в китайско-американских отношениях из-за обострения торговой войны, американских санкций и поддержку Вашингтоном Тайваня, который Пекин считает диссидентской провинцией. Эспер в своей речи перечислил угрозы со стороны Китая — начиная от манеры использования своей экономической силы и заканчивая кражей технологий, — а позже отметил, что обсудит Huawei со своим британским коллегой в пятницу.

В июле Великобритания отложила решение об участии китайского цифрового гиганта в разворачивании мобильной сети 5G, пока не получит более ясного понимания последствий американских санкций. По словам министра обороны США, пока рано об этом думать, но в будущем могут наступить такие времена, когда обмен разведданными и технологиями между США и их союзниками могут быть скомпрометированы Huawei. В качестве примера того, что Пекин нарушает свои обещания, Эспер указал на Гонконг, где население протестует против экстрадиции преступников в Китай. Тем не менее, он надеется на долгосрочное сотрудничество с главой КНР.

Также глава Пентагона заострил внимание на угрозы со стороны России, от потенциального вторжения в соседнюю страну до её действий в Сирии. «Проще говоря, в своей внешней политике Россия продолжает игнорировать международные нормы», — отметил Эспер. Ранее президент Дональд Трамп вызвал разногласия среди американских партнёров своим призывом вернуть страну в «Большую семёрку».

В заключение Reuters высказывает опасения, что обострение отношений России и США ведут к гонке вооружений: так, в прошлом месяце Вашингтон формально вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвиняя Москву в его нарушении. Россия свою вину отрицает.