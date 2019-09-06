Le Monde: бразильский министр назвал Брижит Макрон «действительно некрасивой»

Министр экономики Бразилии вслед за президентом страны назвал первую леди Франции «некрасивой», сообщает Le Monde. Как напоминает издание, ранее Жаир Болсонару сделал нелестные комментарии о внешности Брижит Макрон, чем вызвал волну недовольства как во Франции, так и у себя на родине.
В четверг министр экономики Бразилии Паулу Гедес согласился с президентом Жаиром Болсонару в том, что жена Эммануэля Макрона не отличается красотой, пишет Le Monde. Такое заявление прозвучало на встрече с бизнесменами в Форталезе на северо-востоке страны во время обсуждения высказываний главы государства. Как напоминает издание, ранее Болсонару отпустил оскорбительные комментарии по поводу внешности первой леди Франции, которые Макрон назвал «крайне невежливыми».
«Он (Болсонару. — Ино ТВ) это сказал, и это правда, — цитирует французская газета слова влиятельного министра. — Эта женщина действительно некрасивая». После бурных аплодисментов Гедес, улыбаясь, добавил, что «не бывает некрасивой женщины, есть только женщина, на которую смотрят под неправильным углом».
Как рассказывает издание, в Facebook кто-то опубликовал пост с неудачной фотографией Брижит Макрон и снимком сияющей Мишель Болсонару на инаугурации своего мужа с подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?» В ответ президент Бразилии написал: «Не унижай этого парня, ха-ха». Комментарий Болсонару спровоцировал волну негодования как французов, так и бразильцев, и в конце концов президент удалил в Facebook свой комментарий.
Многочисленные интернет-пользователи из Бразилии поддержали Брижит Макрон, извинившись перед ней и раскритиковав возмутительные и сексистские речи своего президента, отмечает в заключение Le Monde.
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