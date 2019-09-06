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Le Monde: бразильский министр назвал Брижит Макрон «действительно некрасивой»

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Министр экономики Бразилии вслед за президентом страны назвал первую леди Франции «некрасивой», сообщает Le Monde. Как напоминает издание, ранее Жаир Болсонару сделал нелестные комментарии о внешности Брижит Макрон, чем вызвал волну недовольства как во Франции, так и у себя на родине.
Le Monde: бразильский министр назвал Брижит Макрон «действительно некрасивой»
Reuters

В четверг министр экономики Бразилии Паулу Гедес согласился с президентом Жаиром Болсонару в том, что жена Эммануэля Макрона не отличается красотой, пишет Le Monde. Такое заявление прозвучало на встрече с бизнесменами в Форталезе на северо-востоке страны во время обсуждения высказываний главы государства. Как напоминает издание, ранее Болсонару отпустил оскорбительные комментарии по поводу внешности первой леди Франции, которые Макрон назвал «крайне невежливыми». 

«Он (Болсонару. — Ино ТВ) это сказал, и это правда, — цитирует французская газета слова влиятельного министра. — Эта женщина действительно некрасивая». После бурных аплодисментов Гедес, улыбаясь, добавил, что «не бывает некрасивой женщины, есть только женщина, на которую смотрят под неправильным углом».
 
Как рассказывает издание, в Facebook кто-то опубликовал пост с неудачной фотографией Брижит Макрон и снимком сияющей Мишель Болсонару на инаугурации своего мужа с подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?» В ответ президент Бразилии написал: «Не унижай этого парня, ха-ха». Комментарий Болсонару спровоцировал волну негодования как французов, так и бразильцев, и в конце концов президент удалил в Facebook свой комментарий.
 
Многочисленные интернет-пользователи из Бразилии поддержали Брижит Макрон, извинившись перед ней и раскритиковав возмутительные и сексистские речи своего президента, отмечает в заключение Le Monde.
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Le Figaro Франция Европа
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