Накануне встречи с президентом России Эммануэль Макрон провёл день на моторной лодке недалеко от Форта Брегансон на юге Франции, загорая топлесс и катаясь на водном мотоцикле, пишет Daily Mail. Компанию ему составила жена Брижит и телохранители, а уже после визита Путина чета Макрон отправилась на Атлантическое побережье для участия в саммите «Большой семёрки».

За день до встречи с Владимиром Путиным президент Макрон щеголял голым торсом на море, катаясь на гидроцикле около Форта Брегансон, сообщает Daily Mail и делится эксклюзивными фотографиями отдыхающего президента.

Как напоминает издание, глава Франции принимал своего российского коллегу в летней резиденции в прошлый понедельник, за неделю до саммита G7 в Биаррице. Путин не упустил возможности раскритиковать Макрона и предположил, что такие антиправительственные протесты, как марши «жёлтых жилетов», не произошли бы в Москве.

Британская газета рассказывает, что за день до встречи с хозяином Кремля 41-летний Эммануэль Макрон и его 66-летняя жена Брижит отправились вместе на морскую прогулку, чтобы насладиться солнечным днём на южном побережье Франции. Некоторое время глава государства загорал в шортах топлесс на моторной лодке в компании жены и телохранителей, а затем надел спасательный жилет и прокатился по волнам на водном мотоцикле. После этого президент и его окружение вернулись на берег.

На следующий день после отдыха на море чета Макрон пересекла южную часть Франции и отправилась на Атлантическое побережье. Здесь, в Биаррице, состоялся саммит «Большой семёрки», на который съехались лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.