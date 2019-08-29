Эксклюзив Daily Mail: перед встречей с Путиным Макрон засветился с голым торсом на море

Накануне встречи с президентом России Эммануэль Макрон провёл день на моторной лодке недалеко от Форта Брегансон на юге Франции, загорая топлесс и катаясь на водном мотоцикле, пишет Daily Mail. Компанию ему составила жена Брижит и телохранители, а уже после визита Путина чета Макрон отправилась на Атлантическое побережье для участия в саммите «Большой семёрки».
За день до встречи с Владимиром Путиным президент Макрон щеголял голым торсом на море, катаясь на гидроцикле около Форта Брегансон, сообщает Daily Mail и делится эксклюзивными фотографиями отдыхающего президента.
Как напоминает издание, глава Франции принимал своего российского коллегу в летней резиденции в прошлый понедельник, за неделю до саммита G7 в Биаррице. Путин не упустил возможности раскритиковать Макрона и предположил, что такие антиправительственные протесты, как марши «жёлтых жилетов», не произошли бы в Москве.
Британская газета рассказывает, что за день до встречи с хозяином Кремля 41-летний Эммануэль Макрон и его 66-летняя жена Брижит отправились вместе на морскую прогулку, чтобы насладиться солнечным днём на южном побережье Франции. Некоторое время глава государства загорал в шортах топлесс на моторной лодке в компании жены и телохранителей, а затем надел спасательный жилет и прокатился по волнам на водном мотоцикле. После этого президент и его окружение вернулись на берег.
На следующий день после отдыха на море чета Макрон пересекла южную часть Франции и отправилась на Атлантическое побережье. Здесь, в Биаррице, состоялся саммит «Большой семёрки», на который съехались лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли посёлок Зайцево под Горловкой.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на прошедших в Минске переговорах белорусского лидера Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и возможность привлечения Соединённых Штатов к этому урегулированию.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
Корреспондент издания «СТРАНА.ua» сфотографировал переписку депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она заявила о намерении экс-президента Украины Петра Порошенко осуществить государственный переворот.
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT главные задачи, названные президентом Украины Владимиром Зеленским, которые предстоит решить депутатам Верховной рады девятого созыва.
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что контактная группа по Донбассу на видеоконференции обсудила ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской.