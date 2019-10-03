Политолог: чтобы войти в историю, Макрону нужно вернуть Россию, никого не обидев

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войти в историю, став человеком, который наладил отношения между Европой и Россией и вывел ЕС в лидеры, пишет политолог Марк Леонард на сайте Project Syndicate. Однако при этом ему нужно доказать, что ни одно другое государство от этих действий не пострадает, включая Восточную и Центральную Европу, а также страны бывшего Советского Союза.

Французский президент Эммануэль Макрон — один из тех, «кто хочет согнуть арку истории», пишет политолог Марк Леонард в статье, опубликованной на сайте Project Syndicate. Он пытается наладить отношения Европы и России, и французские чиновники сравнивают его стратегию со стратегией Никсона, который «открыл» Китай в 1972 году.



Однако автор статьи считает, что действия Макрона обратны действиям Никсона, ведь тот подружился с Китаем, чтобы сдерживать Советский Союз, а нынешний французский лидер, наоборот, хочет предотвратить сближение России и Китая и тем самым обезопасить будущее Европы.



Автор статьи, в свою очередь, сравнивает Макрона с бароном Османом, который перестроил Париж в 19 веке. Он отмечает, что о своих стремлениях Макрон оповестил в типично грандиозной манере, проведя переговоры с Путиным в Форте Брегансон. Ему приходится действовать, начиная с самых основ европейской безопасности и раз за разом выстраивать отношения с Россией. План французов состоит из пяти ключевых сфер: разоружения, диалога по безопасности, кризиса менеджмента, общих ценностей и проектов.



В конце августа Макрон рассказал о том, что для него есть система «концентрических окружностей», куда входят разные степени европейской и евразийской интеграции. С помощью этой системы можно обеспечивать безопасность границ в Европе и НАТО, развивать отношения с Евразийским экономическим союзом и разрешать региональные конфликты.



Причём эта инициатива пришлась ко времени: как и Макрон, президент Украины Владимир Зеленский создал свою партию «из ничего» и пришёл к власти на волне обещаний отойти от дискредитированного старого режима. Более того, он сделал обеспечение безопасности Украины своим главным приоритетом.



Макрон считает, что устремление России к Китаю связано с плохой политикой Запада. «Он не испытывает наивности в отношении территориальной агрессии Кремля и вмешательства в выборы. Но с любой страной, способной на такие угрозы в адрес Европы, по его мнению, нужно иметь дело лицом к лицу», — пишет автор статьи, уточняя, что Европа не сможет оказывать влияние на Россию, если будет прятаться за стеной санкций.



Свою лепту в ситуацию вносит Дональд Трамп, который, как отмечает автор статьи, показал, что Европе нельзя полагаться на Америку. Трамп занят ссорой с Китаем, не обращает внимания на европейцев. Более того, в Париже опасаются, что Трамп заключит сделку с Россией, и Европа окажется зажата между США и Китаем.



Но больше всего Макрона беспокоит сама Европа. ЕС никогда не станет глобальным игроком, если останется в разделённом состоянии. И, по мнению Макрона, восстановление отношений с Россией — это первый шаг к обеспечению суверенитета Европы. «Если вас нет за столом больших держав, то вы в меню», — приводит автор статьи изречение одного французского чиновника.



При этом в Париже понимают чаяния других европейцев, и поэтому приходится следовать двойственному подходу: сохранять санкции и НАТО, но сотрудничать с Россией. Так, французские чиновники отмечают, что, например, если Россия сделает шаг навстречу по Сирии или Украине и кто-либо из членов ЕС заблокирует продление антироссийских санкций, то тут же развалится вся политика Евросоюза в отношении России.



Впрочем, у экспертов вызывают сомнения и намерения Владимира Путина, и вопрос, позволит ли Трамп европейцам воплотить свою инициативу. Страны Центральной и Восточной Европы опасаются, что в инициативе Макрона они занимают вторичные позиции. Другие боятся, что Макрон «продаст» Украину, заставив её пойти на урегулирование конфликта на российских условиях. И делу не помогает тот факт, что Макрон не советовался с европейцами по поводу своих действий.



Во Франции отвечают, что и Никсон перед своей миссией в Китае ни с кем не советовался. Вот только у Никсона была репутация жёсткого силового политика, а в отношении Франции подозревают, что она может поступиться интересами стран Центральной и Восточной Европы.



Если Макрону удастся наладить отношения с Россией, ему придётся доказать, что он заботится о безопасности и суверенитете не только европейских, но и постсоветских стран. Если же покажется, что его достижения пошли на пользу одним государствам в ущерб другим, то Макрон окажется «в меню, а не в учебниках истории», делает вывод Марк Леонард в статье, опубликованной на сайте Project Syndicate.