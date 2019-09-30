Le Figaro: в диалоге с Парижем Москва тоскует по мудрости и дальновидности Ширака

В годы правления Жака Ширака во Франции точки зрения Москвы и Парижа по ключевым внешнеполитическим вопросам часто совпадали, а лидеров двух стран связывали тёплые дружеские отношения, напоминает Le Figaro. Как передаёт издание, сегодня в России вспоминают Ширака как настоящего друга Москвы и знатока русской культуры и сожалеют, что сегодняшние власти Франции не берут с него пример.

Кремлю потребовалось два дня на подтверждение присутствия Владимира Путина на похоронах Жака Ширака во Франции, однако в его приезде не было ни тени сомнения, учитывая былую близость двух государственных деятелей, пишет Le Figaro.

В четверг Москва одной из первых отреагировала на известие о кончине бывшего президента Франции, похвалив его как «мудрого и дальновидного политика». Изображения Ширака снова и снова появлялись на экранах в вагонах московского метро. «Другом меньше» — с таким заголовком вышла на следующий день статья в «провластной» газете «Известия», авторы которой назвали отношения Ширака с Россией «взаимной любовью».

Как напоминает издание, в июне прошлого года в интервью газете Financial Times Владимир Путин уже преждевременно воздал Жаку Шираку посмертные почести, заявив, что именно этот западный лидер — «настоящий интеллектуал, настоящий профессор» — произвёл на него наибольшее впечатление. Однако помимо интеллектуального авторитета французского президента, главе Кремля удалось оценить и совпадение точек зрения России и Франции по многим ключевым вопросам во времена правления Ширака, подчёркивает газета.

Так случилось в 2003 году, когда обе страны выступили против американской войны в Ираке, и годом позднее, когда президент Пятой республики пригласил Владимира Путина на 60-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии, отметив тем самым решающую роль СССР в победе над нацизмом. В 2005 году Ширак сам приехал в Москву на церемонию открытия памятника Шарлю Де Голлю, установленного перед гостиницей «Космос» в Москве.

«Жак Ширак был политиком с мировым именем, пожалуй, того же масштаба, что и Шарль де Голль», — заявил в связи со смертью политика председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Если о «голлизме» Ширака, по мнению обозревателей в Москве и Париже, можно спорить, его признание роли Москвы в международной политике и забота о «независимой» дипломатии вписывается в линию основателя Пятой республики, замечает газета.

Как передаёт издание, начиная с четверга российская пресса не устаёт подчёркивать глубокие познания этого «настоящего друга России» в области русской культуры и русского языка, которыми он обязан был жившему по соседству русскому эмигранту. «Известия» рассказали и о попытках молодого Ширака — большого любителя Пушкина — опубликовать в двадцатилетнем возрасте собственный перевод «Евгения Онегина», который, однако, был отвергнут издателями.

По словам газеты, тесные связи между двумя лидерами во времена правления Ширака не были нарушены даже такими громкими делами, как убийство Анны Политковской и отравление в Лондоне Александра Литвиненко. В 2006 году Владимир Путин стал кавалером Большого креста ордена Почётного легиона.

Десять месяцев спустя российский президент пожелал организовать ужин в честь 74-летия своего друга Ширака на полях саммита НАТО в Риге, однако из-за противостояния со стороны американцев и представителей Восточной Европы эта нициатива провалилась. В 2010 году российский лидер предложил ушедшему из политики Шираку занять место в совете директоров «Газпрома», однако, в отличие от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, французский политик отклонил это предложение.

«К сожалению, в сегодняшнем диалоге с Парижем нам так не хватает того шираковского подхода», — посетовал парламентарий Слуцкий. Как отмечает газета, таким образом, Москва даёт понять Макрону, стремящемуся перезагрузить отношения с Россией, что ему предстоит приложить ещё много усилий для того, чтобы выдержать сравнение с предшественником.