Le Point: Путин и другие мировые лидеры приедут на церемонию прощания с Жаком Шираком

На церемонию прощания с ушедшим из жизни бывшим президентом соберутся главы многих государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин, сообщает Le Point. Как рассказывает издание, простые жители могут проститься с Жаком Шираком за день до этого в Доме Инвалидов, а также во время похоронной процессии.

В понедельник проститься с Жаком Шираком приедут 30 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, сообщает Le Point со ссылкой на опубликованное в субботу сообщение Елисейского дворца. Кроме Путина в Париже ожидают президента Италии Серджо Маттареллу, президента Конго Дени Сассу-Нгессо и президента Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министра Ливана Саад Харири и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также премьер-министра Словакии Петера Пеллигрини и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Церемонии прощания со скончавшимся в четверг бывшим президентом Франции пройдёт в церкви Сен-Сюльпис в полдень.

Как отмечает издание, в пятницу о своём намерении приехать на церемонию заявили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Бельгии. Кроме того, из числа мировых лидеров эпохи Жака Ширака будут присутствовать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и бывший президент Сенегала Абду Диуф. Некоторые из них останутся на официальный обед, который запланирован в Елисейском дворце. В торжественной церемонии, которую возглавит Эммануэль Макрон, также примут участие родственники Жака Ширака и бывшие президенты Франции — Франсуа Олланд, Николя Сакрози и Валери Жискар д’Эстен.

Понедельник объявлен днём национального траура, а во всех государственных учреждениях и школах пройдёт минута молчания, пишет французская газета. В воскресенье начиная с 14 часов в Доме инвалидов будет проходить церемония национального прощания с Жаком Шираком, главным участником политической жизни страны на протяжении четырёх десятилетий.

Утром в понедельник будет организована церемония для членов семьи, а затем в присутствии Эммануэля Макрона на плацу отдадут воинские почести скончавшемуся на 87-ом году жизни бывшему президенту. В 11 утра от Дома инвалидов до церкви Сен-Сюльпис пройдёт траурная процессия, во время которой у французов будет последняя возможность отдать дань памяти политику.