ERR: платьем с Антарктидой президент Эстонии напомнила в ООН о спасении планеты

Эстонский президент Керсти Кальюлайд пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в платье с изображением Антарктиды, чтобы напомнить всем, как важно бороться с глобальным потеплением. В своей речи Кальюлайд подчеркнула, что спасение планеты является обязанностью каждого, и привела в пример успешные инициативы Эстонии для вовлечения населения в этот процесс, сообщает ERR.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с речью на тему изменения климата. «Изменения климата и здоровья природы — это один из немногих вопросов, где мы должны разделить коллективную ответственность и где у нас есть истории успеха», — заявила Кальюлайд, слова которой в четверг, 26 сентября, приводят радионовости ERR.
«Мы в Эстонии считаем, что спасение нашей планеты является обязанностью каждого — например, в прошлую субботу, благодаря родившемуся в Эстонии гражданскому движению, прошёл второй Всемирный день чистоты, в котором приняли участие 20 миллионов человек из 179 стран», — сказала президент. Она также отметила, что эстонский стартап-сектор недавно подписал меморандум с глобальными амбициями, обязавшись к 2030 году достичь климатической нейтральности во всех своих действиях.
«Эти гражданские инициативы нужны в том числе для того, чтобы убедить архитекторов политики, что идеализм и готовность действовать как сейчас, так и для блага ещё не рождённых детей, никуда не исчезли. Это позволит нам, политикам, выделять на сдерживание изменения климата средства, которые, в конце концов, возможно, будут даже больше одного процента мирового ВВП», — подчеркнула Кальюлайд.
На Генеральной Ассамблее Керсти Кальюлайд выступила в платье с изображением Антарктиды, чтобы указать на климатический кризис и важность Антарктики.
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