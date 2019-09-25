FAZ: Меркель прохладно отнеслась к эмоциональной речи Тунберг о глобальном потеплении

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН, сообщает Frankfurter Allgemeine. По её словам, эмоциональной речи девушки не хватило конкретики. Ей стоило рассказать о том, как технологии и инновации помогут нам добиться климатических целей, посоветовала глава ФРГ.

Во вторник Ангела Меркель критически высказалась по поводу выступления Греты Тунберг в Организации Объединенных Наций. В пятницу на полях климатического саммита ООН у канцлера состоялась короткая встреча с Тунберг.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Вчера она произнесла потрясающую речь, но, по моему мнению, в ней мало было сказано о том, как технологии, инновации — особенно в сфере энергетики, но также в сфере экономии энергии — должны открыть для нас возможности добиться этих целей.

В своём эмоциональном выступлении Грета Тунберг обвинила правительства в предательстве и бездействии в борьбе с глобальным потеплением.

После этого Дональд Трамп написал у себя в Twitter: «Мне она показалась счастливой молодой девушкой, радующейся светлому и прекрасному будущему». Во вторник Грета описала себя в своём аккаунте в Twitter словами Трампа: «счастливой молодой девушкой». Тем временем видео с Гретой, которая гневно смотрит во время прибытия Трампа на саммит ООН, разошлось по всем соцсетям.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года