Time: крупные военные державы не проявляют особого желания запрещать роботов-убийц

В ходе недавнего обсуждения в рамках ООН запрета на использование роботов-убийц и искусственного интеллекта (ИИ) Россия саботировала дискуссию и «изо всех сил работала над тем, чтобы помешать прогрессу в этой сфере», пишет Time. И у Москвы в этом деле был «более тихий» партнёр — Китай.

КНР ведёт себя уклончиво в этих дискуссиях, которые проводятся с 2014 года не реже одного раза в год. Участники обсуждений вносят минимальный вклад в дело и часто посылают неоднозначные сигналы.

Даже Вашингтон, хотя и не препятствовал переговорам, он, похоже, также не продвигал дела вперёд.

Отчасти нежелание крупных военных держав вводить запрет на роботов-убийц связано с тем, насколько оборонные отрасли этих стран завязаны на искусственный интеллект. Помимо США и Китая в области ИИ ведут разработки такие страны, как Британия, Австралия, Израиль, Южная Корея и ряд других. Но именно Китай стал самым серьёзным соперником США в сфере искусственного интеллекта.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников сделать так, чтобы Поднебесная к 2030 году стала мировым лидером в области ИИ. Он поставил военные инновации в центр программы, поощряющей Народно-освободительную армию Китая (НОАК) работать со стартапами в частном секторе, а также с университетами.

Кроме того, НОАК заявила, что планирует разрабатывать новые виды боевых сил, в том числе беспилотные и с использованием ИИ, то есть почти автономные и автономные боевые системы.

«Роботы-убийцы ещё не существуют, но мы видим тенденцию к увеличению автономности, — заявил Даан Кайсер из проекта PAX. — Мы очень близки к тому, чтобы пересечь эту черту. Существует множество проектов, над которыми работают страны, — разумеется, они не говорят, что это будут роботы-убийцы. Но если мы видим такие характеристики, как «автономность в нацеливании», то речь идёт о чём-то очень близком к автономному вооружению».

Если принять во внимания все обстоятельства, то поведение Китая в ООН имеет практический смысл, отмечает издание. Как и другие государства, он уже разрабатывает «умные» вооружения. Технология быстро опережает процесс обсуждения в ООН запрета на подобные разработки, причём эта дискуссия будет продолжаться ещё два года, если не дольше.

Без каких-либо чётких международно-правовых параметров крупнейшие армии вынуждены вкладывать средства в автономные технологии, исходя из предположения, что другие поступают точно так же.

Ещё одна сфера, не охваченная международным правом, — это космос. Здесь Китай видит некоторые возможности обойти США в плане технологий. По мнению Пекина, США в случае конфликта будут крайне уязвимыми из-за их зависимости от информационных технологий, таких как GPS, которая не только помогает движению военных и гражданских, но также содействует функционированию бирж и банкоматов. При этом китайский спутник Shiyan-7 способен не только маневрировать и совершать стыковку с более крупными космическими объектами, но также, как говорят эксперты, захватывать и выводить из строя космические аппараты противника.

«Усовершенствованное космическое оружие, роботы-убийцы, а также готовящиеся к Третьей мировой войне США и Китай — всё это может показаться сюрреалистичным, как захватывающая научная фантастика. Но если взглянуть на черновики документов, которыми обмениваются бюрократы в залах ООН, то выяснится, что страны готовятся именно к этому», — подчёркивает издание.

Но работу усложняет то, что пока деятельность по запрету роботов-убийц носит превентивный характер, и проверить исполнение запрета, в случае его принятия, будет сложно, а, возможно, даже нереально, пишет Time.