Daily Mail: на роботов-убийц нет управы — правозащитники призывают к доработке международного законодательства

Правозащитная организация Human Rights Watch предупредила о том, что в последние годы встречи, посвящённые разработкам роботов-убийц и морально-этическим проблемам этого вопроса, «это лишь разговоры и никаких действий». Правозащитники также призвали доработать международное право и заполнить вопиющий правовой пробел относительно подобных технологий, пишет Daily Mail.
Как предупредила правозащитная организация Human Rights Watch, в том случае, если страны продолжат разрабатывать автономные вооружения, всё может прийти к тому, что роботы-убийцы будут уничтожать свои цели без сожаления или этических терзаний, пишет Daily Mail.
Группа правительственных экспертов в среду провела в Женеве встречу в рамках Конвенции по конкретным видам обычного оружия, на которой они обсудили использование смертоносных автономных вооружений.
Однако Human Rights Watch заявляет, что с 2014 года подобные встречи, посвящённые роботам-убийцам, «это лишь разговоры и никаких действий» и что разработка «аморальных» смертоносных машин неконтролируемо растёт.
Правозащитная организация утверждает, что Россия, США, Британия, Израиль и Австралия отказались поддержать призыв к подписанию нового соглашения, которое должно обеспечить сохранение «некоторой формы человеческого контроля» над роботами-убийцами.
Human Rights Watch ссылается на международное право, которое гласит, что в сферах, где отсутствуют серьёзные договорённости, — как в случае с автономными машинами-убийцами, — должны соблюдаться принципы гуманности.
Правозащитники призвали в ноябре этого года принять в рамках ООН новые международные законы, которые заполнят этот вопиющий правовой пробел.
Между тем, в статье также сообщается, что голландская неправительственная организация Pax составила рейтинг 50 компаний, которые более всего подвергают мир риску со стороны роботов убийц. Возглавили список американские технологические гиганты Amazon, Microsoft и Intel, пишет Daily Mail.
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