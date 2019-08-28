Французский астронавт: создание робота FEDOR — важная веха в освоении космоса

Создание российского человекоподобного робота FEDOR стало важным этапом в развитии космической отрасли, уверен французский астронавт Патрик Бодри. Как отметил специалист в интервью France info, хотя полёт на Марс состоится и без подобных роботов, их участие в миссии серьёзно облегчит работу космонавтов и поможет сэкономить ресурсы.

Основной задачей отправки российского человекоподобного робота FEDOR на МКС прежде всего является проверка его работоспособности в условиях невесомости, пояснил в интервью порталу France info французский астронавт Патрик Бодри.

Что касается других заданий, которые поручено будет выполнять роботу на станции, в частности, манипулирования отвёрткой, их цель, главным образом, проверить способность робота FEDOR к выполнению подобного рода операций, уверен астронавт. «Я думаю, что цель русских прежде всего в том, чтобы создать робота, способного помочь космонавтам во время выходов в открытый космос. Если им это удастся, с моей точки зрения, это будет крайне полезным — необязательным, но полезным», — подчеркнул Бодри.

Как пояснил французский астронавт, выход в космос остаётся рискованным предприятием, в результате которого космонавты расходуют энергию и кислород, однако роботу кислород не требуется. Кроме того, в длительных миссиях, таких как полёт на Марс, робота не нужно будет кормить и поить. «Это серьёзное преимущество, — уверен собеседник издания. — Даже если весит он предостаточно, в плане экономии энергии и продовольствия это существенно».

При этом, если рассматривать создание человекоподобного робота в масштабах подготовки к полёту на Марс, Бодри не считает этот этап таким уж существенным. «В любом случае, мы полетим на Марс и без человекоподобного робота типа FEDOR, — заверил журналистов астронавт, добавив, однако, что в случае безупречной работы роботы вроде FEDOR окажут значительную помощь миссии и станут дополнительным преимуществом.

Как отметил Бодри, робототехника крайне важна для космической отрасли. По его словам, создание робота FEDOR стало для неё столь же важным шагом, как и создание американцами космического робота-манипулятора.

В ответ на вопрос, возможно ли в космосе повторение сценария фильма Стенли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», астронавт пошутил: «Почему бы и нет? Когда машина не работает так, как ожидалось, мы склонны сердиться, а если робот достаточно умён, он может и взбунтоваться». Всерьёз же Бодри отметил, что, хотя роботы и устроены сложным образом, они являются «простыми инструментами», предназначенными для службы астронавтам.