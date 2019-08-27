Daily Mail: российский робот FEDOR добрался до МКС

Российский робот FEDOR, как пишет Daily Mail, наконец-то добрался до Международной космической станции (МКС). Российская космический корабль «Союз МС-14» со второй попытки успешно пристыковался к МКС.

«Союз» стартовал с космодрома Байконур ещё в четверг в 6:38 мск. Человекоподобного робота ростом 182 см и весом 106 кг поместили в «специально приспособленное кресло пилота», говорится в статье. Во время старта ракеты-носителя «Союз-2.1» он держал в руке небольшой флаг России. Кроме того, он повторил слова первого космонавта Юрия Гагарина, сказав: «Поехали».

Первая попытка стыковки с МКС состоялась в эти выходные и была неудачной. На станции андроид пробудет до 7 сентября.

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — первый робот, которого Россия отправляет в космос. В Роскосмосе надеются, что он со временем будет помогать астронавтам дистанционно выполнять опасные операции, например, выходить в открытый космос. Робот умеет ползать, подниматься после падения, использовать инструменты и прочее.

Российские эксперты надеются, что однажды он сможет помочь построить базу на Луне.

Между тем, как отмечает Daily Mail, FEDOR — это отнюдь не первый андроид, полетевший в космос. В 2011 году НАСА отправило человекоподобного робота Robonaut 2, разработанного компанией General Motors. А в 2013 году Япония отправила маленького робота Kirobo, который, правда, говорил лишь на японском языке.