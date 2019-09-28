Le Monde: «великий государственный деятель» — мировые лидеры скорбят о Шираке и его независимой внешней политике

Лидеры всего мира скорбят о смерти Жака Ширака и вспоминают о нём, как о человеке, всегда стоявшем на страже интересов своей страны, пишет Le Monde. Как отмечает издание, в своих отношениях с другими странами Ширак всегда отстаивал позиции Франции, преданной своим союзам, но не вассальной.

«Осторожный во внутренней политике, за рубежом Жак Ширак умел настоять на своём, благодаря внешней политике с деголлевским акцентом», — пишет Le Monde. На взгляд издания, самым ярким моментом этой политики стал протест президента Франции против американского вторжения в Ирак весной 2003 года.

Наиболее подчёркнутая похвала в адрес Ширака прозвучала от Владимира Путина, который ещё в июне в интервью газете Financial Times назвал его иностранным лидером, произведшим на российского президента наибольшее впечатление — «настоящий интеллектуал, настоящий профессор». После известия о смерти Ширака Путин выразил соболезнования в связи с кончиной «мудрого и дальновидного государственного деятеля, последовательно защищавшего интересы своей страны».

Как отмечает газета, дипломатическая линия Ширака была линией Франции, «преданной своим союзам, но не вассальной», согласно формуле, озвученной его министром иностранных дел Юбером Ведрином, и существенно отличалась по тону и стилю от внешней политики его предшественника Франсуа Миттерана — в частности, по вопросу бывшей Югославии.

«Жак Ширак понял, что в мире дипломатии, ограниченном определёнными рамками, впечатление производит лишь непредсказуемость, «перевороты», — замечает автор статьи. В этом отношении показательным примером стала его стычка с израильскими пограничниками в 1996 году, пытавшимися ограничить свободу передвижения французского лидера по Иерусалиму.

Сегодня арабский мир скорбит о его смерти. По словам премьер-министра Ливана Саада Харири, отец которого был близким другом покойного президента Франции, Ширак был «одним из величайших людей Франции», находившимся «на стороне палестинского народа и его правого дела» и поддержавшим Ливан «в самых трудных обстоятельствах». Для короля Марокко Мохаммеда, этот «великий государственный деятель», которого он знал с детства, был «большим другом», активно способствовавшим укреплению дружбы и партнёрства между Францией и Марокко. Главы африканских стран в свою очередь, воздали почести «защитнику Африки» — по выражению экс-президента Синегала Абдулая Вада.

Как сообщает Le Monde, внутри Европейского союза кончина Ширака вызвала столь же однозначные эмоции, даже если итоги европейской политики бывшего президента остаются спорными: в 1978 году, опубликовав свой «призыв из больницы Кошен», он продемонстрировал открытый евроскептицизм, однако в 1992 году, вслед за Франсуа Митерраном, поддержал Маастрихтский договор. В 2001 году он жёстко обсуждал с Германией условия Ниццкого договора в преддверии расширения ЕС и включения в него стран Восточной Европы, на которое Ширак «неохотно» согласился. В 2005 году он защищал проект европейской конституции, однако французское общество отвергло в ходе референдума, который он не обязан был проводить.

Экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что смерть бывшего французского лидера «нанесла удар и опустошила» его. В Германии почести Шираку воздали два канцлера, правившие страной одновременно с ним. «Для него было очевидным, что Европа сможет функционировать, только если Германия и Франция будут едины», — заметил Герхард Шрёдер, чьи отношения с французским коллегой поначалу были «сложными» — до того, как общий протест против американской войны в Ираке не сблизил их. Шрёдер также вспомнил о том, как Ширак впервые пригласил его как представителя Германии на 60-ю церемонию годовщины высадки союзников в Нормандии в 2004 году.

«Для нас немцев и для меня как для канцлера, Жак Ширак был необыкновенным партнёром и другом», — заявила, в свою очередь, Ангела Меркель. Тем не менее, как отмечает издание, несмотря на эти «уместные и ожидаемые» похвалы, отношение Шираку в Германии остаётся двойственным. Если признание вины Франции в гонениях на евреев во время нацистской оккупации и протест против войны в Ираке ставят ему в заслугу, то возобновление ядерных испытаний в стране в 1995 году яростно критикуется немецкими левыми и экологами. Ещё одно неприятное воспоминание немцев о Шираке — его ремарка в отношении бывших коммунистических государств Восточной Европы, поддержавших вторжение США в Ирак и упустивших, таким образом, «прекрасную возможность промолчать».