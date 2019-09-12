Обозреватель Les Echos выделил пять вопросов, в которых Россия и Франция нужны друг другу

Россия и Франция идут навстречу друг другу, балансируя между этим сближением и другими интересами. Между тем, по словам журналиста Les Echos, есть как минимум пять проблем, которые они не в силах решить самостоятельно — кризисы, для урегулирования которых они нужны друг другу.

Между Россией и Францией снова развернулся стратегический диалог, пишет журналист Les Echos. И этот дипломатический разворот имеет особое значение, учитывая то, что санкции против России постоянно продлеваются, а между странами царят разногласия по вопросу Крыма, политических свобод и вмешательства во внутренние дела. «И всё же Россия и Франция нуждаются друг в друге для решения пяти острейших вопросов», — отмечает автор статьи.

Прежде всего, речь идёт о конфликте на Украине, в котором Франция и Россия могут найти поле для взаимодействия. Основная проблема касается законности присоединения Крыма. Но гуманитарные инициативы, прекращение огня, а также обмен пленными способствовали сближению сторон. Теперь остаётся главное: найти компромисс, чтобы вернуть суверенитет Киева над Донбассом и гарантировать права русскоязычного населения. Об этом компромиссе стороны будут разговаривать в рамках «нормандского формата». Особое значение для успеха тех переговоров будет иметь позиция Владимира Зеленского, отмечает автор статьи.

Помимо этого, Россия и Франция могут вместе предпринять усилия, чтобы спасти соглашение по Ирану. В этом деле у них одинаковые взгляды: соглашение необходимо сохранить, чтобы избежать распространения ядерного оружия в регионе, который и без того охвачен напряжённостью.

К тому же Россия и Франция способны найти решение сирийскому конфликту. У одной России сделать это в рамках форума в Астане не получается. Без Франции она не сможет найти компромисс, при котором её интересы гарантировались бы и при этом прекратились бы столкновения в Сирии. «Франция может дать России то, чего ей не хватает, чтобы выйти из этого тупика, расширив базу участников переговоров», — пишет автор статьи.

Кроме того, Россия играет особую роль в Центральноафриканской Республике, но и без Франции найти выход из конфликта, который бушует в стране, невозможно, отмечает автор статьи. Россия возвращается на континент, тогда как Франция была там на протяжении истории.

Наконец, перед Россией и Францией стоит вопрос о восстановлении системы коллективной безопасности в Европе. ОБСЕ, которая в своё время была создана, чтобы следить за процессом разоружения, сегодня больше не выполняет своих функций. США вышли из Договора РСМД, и гонка вооружений, в том числе ядерных, снова началась в Европе. И только Франция сегодня в силах вести переговоры с Москвой и Вашингтоном, чтобы остановить развитие этой спирали, считает автор статьи.

«Вести диалог с Россией сложно. Вести сотрудничество — ещё сложнее», — отмечает журналист Les Echos. Макрон пытается держать баланс между поддержкой союзникам из Восточной Европы и поиском компромисса с Россией. Но и Москве непросто, отмечает автор статьи: если сделать слишком большие уступки Западу, это ослабит её позиции, но ужесточение тона обернётся ещё большей изоляцией России.