OF: глава МИД Франции похвалил Россию за прогресс по Украине, но снимать санкции ещё рано

Министр иностранных дел и министр обороны Франции провели переговоры со своими российскими коллегами и отметили, что настало время для улучшения отношений между двумя странами. Но при этом, по их мнению, санкции с России снимать ещё рано.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли провели встречу со своими российскими коллегами в рамках формата «2+2». Как отмечает Ouest-France, это была первая подобная встреча с 2012 года, и она вписывается в общую линию разрядки в отношениях России и Франции.

И глава французской дипломатии на этой встрече отметил, что пришло время «снизить недоверие» между странами. «Мы приехали, чтобы предложить от имени президента Франции новую программу доверия и безопасности», — приводит издание его слова.

«У нас не всегда одинаковые взгляды, — отметила Флоранс Парли. — Но важно иметь возможность вести диалог, избегать недопонимания, трений».

Кроме того, Жан-Ив Ле Дриан приветствовал подвижки и новую атмосферу в отношениях между Россией и Украиной. По его мнению, сейчас открылось «окно для примирения». Так, с 21 июля действует режим прекращения огня, и он соблюдается лучше, чем предыдущие подобные инициативы, а также произошёл обмен пленными. «Это подвижки, это создаёт атмосферу, теперь нужно её усилить, подкормить», — отметил он, прибавив, что сейчас было бы уместно провести новую встречу «нормандского формата».

Но при этом глава МИД Франции предупредил: снимать санкции с России ещё не время, отмечает Ouest-France.