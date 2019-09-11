Эксперт: Макрон прав — с Россией нужно мириться, и как можно скорее

Чтобы вернуть стабильность на европейский континент, а также решить целый ряд насущных геополитических проблем, Европе придётся наладить отношения с Россией — и президент Франции Эммануэль Макрон, инициировавший сразу несколько дипломатических шагов в сторону Москвы, действует абсолютно правильно, считает французский политолог Жан-Кристоф Гальян. Между тем, как пишет эксперт в своей статье для La Tribune, Макрону придётся действовать быстро и решительно, поскольку Россия по воле Владимира Путина всё сильнее отдаляется от Европы и Запада, сближаясь с Китаем.

Франция подошла к «ключевому геополитическому перекрёстку» — у неё появился шанс решить целый ряд задач, большая часть из которых непосредственно касается безопасности страны и всей Европы в целом, пишет на страницах La Tribune профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Жан-Кристоф Гальян. По мнению эксперта, в числе этих задач — достижение сначала стабильного перемирия, а затем и окончательного мира на Украине, стабилизация ситуации на европейском континенте, отмена или по крайней мере ослабление санкций, вредящих экономике России и Европы, спасение «ядерной сделки» с Ираном, а в долгосрочной перспективе — ещё и «умное подключение» России к европейскому блоку. При этом во всех этих вопросах ключевую роль играет Россия, подчёркивает автор.

Понимает это и президент Франции Эммануэль Макрон — большой дипломат, который старается пользоваться представляющимися ему возможностями, продолжает Гальян. Французский лидер трудился на протяжении всего лета: он не только принял президента России Владимира Путина во Франции, но и во время своего ежегодного обращения к послам зарубежных государств 27 августа фактически объявил о перезагрузке курса Парижа — а также, быть может, и всей Европы — по отношению к Москве, подчёркивает эксперт. Макрон говорил тогда, что если Европе не удастся перестроить свою стратегию в том числе и в отношении России, то она «исчезнет», и подчёркивал, что переформатировать Европу получится лишь в том случае, если не будет восстановлена связь с Россией, напоминает автор.

Принятое недавно в ПАСЕ решение о возвращении российской делегации вписывается в этот «исторический вектор», полагает автор. По мысли Гальяна, хотя такой шаг можно назвать проявлением «холодного расчёта» и «реалистического подхода», он вовсе не является капитуляцией, и тем более подчинением Владимиру Путину. «Нам нужно сделать всё, чтобы Россия — настоящее «Срединное царство» и исторический мост между Европой и Азией — не пошла на риск и не стала окончательно отказываться от своего места в истории, места культурной сестры и естественного соседа Европы», — констатирует автор.

Как полагает Гальян, первым делом европейцам следует как можно быстрее предпринять все необходимые меры для достижения стабильного прекращения огня на Украине, что позволит отменить санкции. Приход к власти на Украине Владимира Зеленского и его недавняя победа в Верховной раде создали хороший климат для снижения напряжённости — а может быть, и для окончательного урегулирования конфликта, пусть даже Владимир Путин «никогда не отдаст Крым», пишет аналитик.

Эти шаги нужно принять до того, как «геополитическая реакция» в исполнении Владимира Путина не отойдёт ещё дальше от политических чаяний части российской молодёжи и общества в целом «повернуться лицом к исторической общности, к драмам и победам, и, наконец, к самой судьбе, которая так естественно объединяет её с Европой и европейцами», убеждён автор. Между тем, господин Путин ещё с 2014 года постоянно отдаляется от Европы и Запада и сближается с Востоком и Китаем, предупреждает Гальян. Вместе с тем, точка невозврата ещё не пройдена — Россия никогда не ощущала себя «по настоящему спокойно» в компании своего китайского соседа.

У Европы нет выбора — для того чтобы восстановить стабильность на континенте, ей придётся воссоздать доверительную обстановку в отношениях с Россией, считает аналитик. «Действовать придётся быстро и решительно, господин президент», — в заключение обращается к Эммануэлю Макрону автор.