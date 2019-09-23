RTL: Макрон едет в Нью-Йорк — блеснуть на международной арене и забыть о внутренних неприятностях

Эммануэль Макрон отправился в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН с амбициозным планом в отношении решения экологических проблем, пишет RTL. Как отмечает издание, французский лидер надеется повторить успех саммита «Большой семёрки» в Биаррице в надежде забыть о своих неудачах внутри страны.
Эммануэль Макрон отправился в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН с амбициозным планом в отношении решения экологических проблем, пишет RTL. Как отмечает издание, французский лидер надеется повторить успех саммита «Большой семёрки» в Биаррице в надежде забыть о своих неудачах внутри страны.
Эммануэль Макрон покинул Париж в воскресенье, отправившись в Нью-Йорк с амбициозными планами в отношении намеченной на 23 сентября Генеральной ассамблеи ООН, пишет RTL. По словам издания, лидер Франции мечтает о повторении сценария саммита «Большой семёрки» в Биаррице, где его действия были встречены единогласным одобрением.
Елисейский дворец не скрывает, что задача президента — сыграть на заседании Генассамблеи центральную роль и добиться международного согласия по вопросам изменения климата и экологии. Так, глава французского государства рассчитывает добиться прогресса в решении проблемы с лесными пожарами в Амазонии и вернуть за стол переговоров президента Бразилии Жаира Болсонару.
«Чтобы забыть, хотя бы на время, о своих внутриполитических неприятностях, он должен блистать на международной арене», — пишет о Макроне RTL. Как признался французский президент в недавнем интервью американскому журналу Time, отсутствие результатов от проведённых им реформ привело его в «долину смерти». Успех в ООН может стать для него «глотком кислорода» после агрессивной субботней акции протеста в Париже, замечает радиостанция.
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