Президент Франции Эммануэль Макрон и его министры начали проводить новую политику разрядки в отношениях с Россией, сообщает Contra Magazin. Они подчёркивают важность диалога и сотрудничества с Москвой для создания единой архитектуры безопасности в Европе. Остаётся надеяться, что остальная Европа последует примеру Франции, и рано или поздно отношения ЕС и России нормализуются, отмечает издание.
В последнее время Франция стала проводить политику разрядки в отношениях с Россией, пишет Contra Magazin. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что европейская архитектура безопасности не может существовать без России. «И с этим аргументом можно согласиться, если взглянуть на карту Европы», — отмечает издание.
Его позицию разделяют и другие представители правительства, в частности министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Во время визита в Москву он заявил, что наступило время «уменьшить недоверие» в отношениях двух стран. Исторический обмен заключёнными между Москвой и Киевом он назвал «окном возможностей» для установления прочного мира.
«Мы должны сообща работать над постепенным восстановлением стратегической стабильности в Европе, чтобы создать основу для этой новой архитектуры доверия и безопасности, потому что на европейском континенте никогда не будет стабильности и безопасности, если не прояснить отношения с Россией», — подчеркнул Ле Дриан, но почему-то не высказался за отмену антироссийских санкций.
За диалог с Россией выступила и министр обороны Франции Флоранс Парли. «Важно говорить друг с другом, чтобы избежать взаимного непонимания и трений», — заявила она. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что восстановление отношений «возможно и необходимо». Остаётся надеяться, что остальная Европа последует примеру Франции, и рано или поздно отношения ЕС и России нормализируются, заключает Contra Magazin.
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