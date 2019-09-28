Le Figaro: экс-глава МИД Австрии призвала налаживать связи с Россией

Вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о важности сближения Европы с Москвой, которое не даст ей сильно сблизиться с Китаем. Как рассказала Кнайсль Le Figaro, Евросоюзу стоит наладить контакт с Россией в том числе для урегулирования конфликтной ситуации на Украине.

Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии при ушедшем в отставку правительстве Себастьяна Курца, заявила в интервью Le Figaro, что Европе важно налаживать связи с Россией. Сперва она подчеркнула, что Австрия не входит в блок НАТО, и поэтому будет неверно сравнивать намечающуюся коалицию между консерваторами и ультраправыми в стране с ситуацией в Польше и Венгрии.

По её словам, говоря об угрозе популизма, многие забывают, что политика продиктована экономическими интересами, в частности, энергетическими. Австрия никогда не входила в Вышеградскую группу, которая включает центральноевропейские государства: Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Карин Кнайсль отмечает, что Польша в качестве страны НАТО больше всего критикует проект строительства газопровода «Северный поток-2», который снабдит Европу российским газом. «Мы, напротив, поддерживаем этот проект, а наша компания OMV рада сотрудничать с «Газпромом» на протяжение 50 лет», — сказала экс-министр.

Когда журналист французской газеты спросил о Владимире Путине, который посетил её свадьбу в прошлом году, Карин Кнайсль ответила, что ей надоело отвечать на один и тот же вопрос. По её признанию, она отправляла пригласительные в том числе другим членам правительства и не думала, что президент России решит приехать. Его визит стал для неё сюрпризом, однако торжество прошло «очень весело». Бывший министр добавила, что считает Путина, как и главу МИД России Сергея Лаврова, «более хорошим дипломатом, чем европейские коллеги», которые придерживаются заранее подготовленного сценария. По мнению Кнайсль, российские представители «умеют смотреть собеседнику в глаза», чего не хватает официальным лицам в Брюсселе.

Также экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии заявила, что полностью поддерживает предложения и идеи Эммануэля Макрона по поводу России, которые он высказал на встрече с французскими послами. В частности, она согласна с тем, что «Россия находится в Европе», и последней не следует своим неосторожным поведением толкать Москву в объятия Китая. Карин Кнайсль вслед за президентом Франции отмечает, что желательно создать новую общую архитектуру безопасности, в которую будет включена Россия.

Отвечая на вопрос об ухудшении обстановки в Украине в результате такого сближения, экс-министр призвала не забывать, насколько Москва была недовольна поведением американцев и части европейцев в Ираке, а также блока НАТО в бывшей Югославии. Позднее Евросоюз поставил Украину перед невозможным выбором, предложив слишком жёсткое, как считает Кнайсль, соглашение об ассоциации. Оно вынуждало страну окончательно закрепиться в Европе, забыв о том, что она находится в центре континента, на пересечении путей. «Необходимо снова начать вести диалог с Россией, потому что даже в эпоху холодной войны мы общались лучше», — подчеркнула в своём интервью Le Figaro экс-лава МИД Австрии.