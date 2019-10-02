Le Monde: скандал с Трампом сказался на всех от Зеленского до Макрона

Украина и Владимир Зеленский оказались в эпицентре скандала, который может привести к импичменту Дональда Трампа, пишет Le Monde. И случилось это в тот момент, когда на Зеленского как раз возлагают надежды на новый подход к отношениям с Россией и на прорыв по Донбассу. Так что скандал в итоге может сказаться и на самом Макроне, который занимается урегулированием украинского кризиса.

Вероятно, в Вашингтоне ещё никогда столько не говорили об Украине, как сейчас, когда разговор Зеленского и Трампа может привести к импичменту последнего, пишет журналистка Le Monde Сильви Кауффманн. Украина, которую она называет «колыбелью восточнославянской цивилизации, промышленным и сельскохозяйственным центром покойного СССР», оказалась в центре скандала в США.

«Мы оказались в грязи, которую сами не создавали», — приводит издание слова бывшего украинского дипломата Андрея Веселовского. Однако, как отмечает автор статьи, Трамп, который теперь так беспокоится за Украину, ещё недавно не знал, как правильно называть эту страну по-английски — с артиклем или без.

Теперь же он, чтобы показать свои чувства к этой стране, вспомнил, как проводил конкурс «Мисс Вселенная», и там была победительница с Украины, и это позволило ему «хорошо узнать эту страну, во всех её формах». Впрочем, вскоре журналисты уточнили, что никакая представительница Украины никогда в этом конкурсе не побеждала.

В итоге Украина оказалась жертвой ситуации с Трампом, и это пришлось на весьма неудобный момент, когда Киев, который за пять лет добился прогресса, но недостаточного, находится на пороге новых начинаний, связанных с Зеленским. Сейчас его позиции усилены новым парламентом, но ему приходится маневрировать между молодыми реформаторами и старой гвардией олигархов. И вот в такой стратегический момент он оказался замешанным в скандале с Трампом.

Впрочем, Эммануэль Макрон в Зеленского по-прежнему верит и считает, что он может изменить обстановку в отношениях с Россией, взять на вооружение более открытый, менее догматичный подход. С его помощью он рассчитывает разблокировать мирный процесс, чтобы запустить в скором времени диалог с Россией по более глобальным вопросам, таким как контроль над вооружениями и архитектура безопасности в Европе.

Может ли сказаться этот скандал на планах Макрона в отношении России, задаётся вопросом автор статьи. Впрочем, союзники Парижа, равно как и сама Украина, не будут этим слишком раздосадованы, ведь в инициативу французского лидера там не очень-то верят. Хотя сам Макрон утверждает, что его план будет способствовать укреплению лидерских позиций Европы.

Первым шагом в этом направлении стал обмен заключёнными между Россией и Украиной в начале сентября. Кроме того, в понедельник между Путиным и Макроном состоялся короткий диалог по Украине, который подтвердил, что их взгляды совпадают, как сообщают дипломаты.

Однако динамики в этом процессе пока не хватает, отмечает автор статьи. Так, речи о второй волне обмена пленными пока не идёт. И пусть даже есть разговоры о новой встрече в нормандском формате, никакой конкретной даты не объявляли. А встреча французских и российских министров иностранных дел и обороны прошла в «ледяной атмосфере», отмечает автор статьи.

Сейчас же мяч на стороне Путина, продолжает журналистка. Во Франции считают, что он может быть заинтересован в том, чтобы разрешить кризис в Донбассе. Но ситуация с Трампом укрепляет его позиции. Впрочем, она же и развязывает руки европейцам, отмечает автор статьи в Le Monde.