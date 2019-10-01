Экс-стратег Пентагона: американцы не осознают, насколько огромную угрозу представляет Россия

Вашингтон должен пересмотреть свою стратегию в отношении «всё более взрывоопасной» Москвы, пишет на страницах The Washington Times полковник ВВС США в отставке и бывший военный стратег Пентагона Терри Томпсон. По его словам, американцы должны осознать, что Россия с её ядерными запасами – это «величайшая опасность» для Америки, и сделать всё, чтобы устранить любые уязвимости своей обороны.

Американцы в массе своей считают, что их страна надёжно защищена от иностранного нападения. Но это чувство безопасности появилось относительно недавно, пишет в своей статье для The Washington Times полковник ВВС США в отставке и бывший военный стратег Пентагона Терри Томпсон.

По его словам, жизнь каждого человека старше 30 лет затронула «холодная война с Советским Союзом». В школе самому Томпсону часто приходилось прятаться под партой во время подготовки к потенциальному ядерному удару.

«В 1959 году Россия развернула свою первую межконтинентальная ракету. Последовавшая гонка ядерных вооружений держала в состоянии постоянного стресса людей на Западе и за железным занавесом. Моя 24-летняя карьера в ВВС была посвящена тому, чтобы удержать СССР от уничтожения США», — рассказывает бывший полковник.

В конце концов, Вашингтон и его союзники одержали победу в этой «тянувшейся четыре десятилетия мировой войне». На Рождество 1991 года красный флаг с серпом и молотом опустился над СССР. С тех пор Россия была «почти во всём мире понижена до статуса страны-раздражителя», утверждает Томпсон.

Между тем сегодня средний американец едва ли «страдает бессонницей» из-за России. Многие в США считают, что «противник по холодной войне» не осмелится бросить им вызов. И если даже осмелится, то Вооружённые силы страны смогут их защитить. Но недавнее исследование Принстонского университета показывает, насколько ошибочным является подобный расчёт, отмечает автор статьи.

По данным Принстонского университета, Россия продолжает оставаться серьёзной угрозой для Америки. В исследовании указывается, что за последние два года вероятность ядерной войны между США и Россией «значительно» возросла. Если точка невозврата будет пройдена, конфликт приведёт к опустошению Соединённых Штатов — только за первые несколько часов погибнут 34 млн человек.

По мнению Томпсона, в последнее время Москва становится «всё более взрывоопасной», поэтому Вашингтон должен пересмотреть свою стратегию. 17 сентября Россия вместе с Китаем провела крупномасштабные военные учения, которые, как полагают аналитики, показывают растущее военное влияние страны, а также её «антизападный, антиамериканский настрой».

Возникает вопрос: как на это должны реагировать США? В первую очередь, им не следует недооценивать «российскую угрозу». Страна всё ещё обладает крупнейшим запасом ядерного оружия и уже не представляет собой «раздробленное образование, каковым она была после распада СССР», подчёркивает автор статьи.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявлял, что Москва внимательно изучает военную стратегию Америки. По его утверждению, российские военные разрабатывают технологии и тактики, чтобы противостоять преимуществам американских Вооружённых сил, напоминает Томпсон.

Россия развивает способность «находить и уничтожать» американские спутники в космосе, и вряд ли остановится на достигнутом. При этом Москва «ищет любую возможность извлечь выгоду из военных слабостей Америки». Поэтому, само собой разумеется, Соединённые Штаты должны стремиться закрыть каждую брешь, которую русские смогут использовать в своих интересах, убеждён отставной полковник.

На его взгляд, один из серьёзных стратегических недостатков заключается в том, что США полагаются на Россию для применения «важнейшего инструмента национальной безопасности» — запуска ракет. В настоящий момент Америка полностью зависит от российских двигателей РД-180 при проведении важных космических миссий, связанных с национальной безопасностью, что делает её «чрезвычайно уязвимой».

«Продолжая использовать двигатель РД-180 без создания какой-либо конкурентоспособной отечественной альтернативы, Америка, по сути, неохотно, но безропотно уступает контроль над своей космической программой Владимиру Путину. Учитывая растущую напряжённость в отношениях между двумя странами, нельзя допустить, чтобы эта зависимость сохранялась», — предупреждает Томпсон.

Впрочем, администрация Трампа предпринимает шаги, чтобы разрешить этот «кризис». Она предлагает программу National Security Space Launch (NSSL), которая призвана покончить с зависимостью от российских двигателей. Согласно этой инициативе, две американские компании должны создать альтернативы РД-180. Если всё пройдёт, как запланировано, США перейдут на собственную продукцию к 2022 году.

Однако, как всегда в Вашингтоне, межпартийные противоречия угрожают нанести ущерб интересам национальной безопасности. Некоторые члены палаты представителей угрожают сорвать NSSL, «обременяя её ненужными доработками и новыми требованиями». Пентагон активно сопротивляется изменениям, зная, что любые задержки со стороны конгресса могут иметь катастрофические последствия для обороны страны, полагает автор статьи.

«Соединённые Штаты должны покончить с зависимостью от РД-180 и любых других инструментов национальной безопасности, изготовленных противником. Точно так же США необходимо проанализировать другие уязвимости своих Вооружённых сил и не допустить, чтобы их эксплуатировала Россия. Неспособность увидеть в России величайшую опасность для США грозит господству Америки на мировой арене или, что ещё хуже, самому её выживанию», — заключает Терри Томпсон.