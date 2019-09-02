NI: российские силы ядерного сдерживания смогут «уничтожить мир из-под воды»

Флот подводных лодок с ядерным вооружением, который создаёт сейчас Россия в целях сдерживания, даст её арсеналу, и так способному «покончить с цивилизацией», дополнительный запас мощности, считает обозреватель The National Interest. Как пишет издание, силы сдерживания будут опираться не только на подводные крейсера проекта «Борей», но и на новейшие подлодки проекта «Хабаровск», несущие беспилотники с атомными боеголовками «Посейдон» на ядерной тяге.

22 мая 2018 года под волнами Белого моря скрылась российская подлодка — а через несколько мгновений из воды «будто бы извергся вулкан», и среди снопов дыма «одна за одной появились четыре короткие и толстые ракеты». На мгновение могло показаться, что они рухнут обратно в море, но как только их твердотопливные двигатели заработали, они тут же взмыли в атмосферу — и, пролетев через всю Россию, упали на камчатском полигоне, расположенном примерно в 5600 км от места их старта. Так проходили испытания ракет «Булава», запущенных российским подводным крейсером «Юрий Долгорукий», пишет The National Interest.



Как отмечает обозреватель издания, российские подлодки проекта «Борей», головным кораблём которого является «Юрий Долгорукий» — как и аналогичные атомные подводные ракетные подлодки, стоящие на вооружении ВМС США, Китая, Франции, Великобритании и Индии — имеют «почти невообразимо мрачное предназначение»: их задача — разрушать вражеские города даже в том случае, если прочие ядерные силы страны будут уничтожены первым ударом противника. «Юрий Долгорукий» оснащён шестнадцатью ракетами «Булава», каждая из которых, как правило, несёт шесть 150-килотонных ядерных боеголовок, способных ударять по отдельным целям; это означает, что одна подлодка проекта «Борей» может «обрушить дождь» из 72 ядерных зарядов, превышающих по мощи бомбу, взорванную в Хиросиме, на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 9000 км от места пуска, поясняет автор.



Подводные крейсеры проекта «Борей» — самые «продвинутые» российские атомные подводные лодки с ядерным вооружением, разработанные на замену более старым судам проекта «Дельфин» на основе незаконченных в связи с распадом СССР подлодок проекта «Акула», говорится в материале NI. Как подчёркивает обозреватель издания, благодаря применению технологий, импортированных из Японии и Норвегии, советским разработчикам наконец удалось преодолеть отставание от западных подлодок по тихоходности: «Акулы» в этом плане ни в чём не уступали «рабочим лошадкам» американских ВМС — подлодкам класса «Лос-Анджелес». В созданном на их базе проекте «Борей», головной корабль которого «Юрий Долгорукий» был спущен на воду в 2013 году, эту особенность удалось сохранить — эти подлодки «соответствуют более высоким стандартам незаметности, чем суда советского периода», констатирует автор. Их корпуса по форме больше напоминают западные подводные лодки, чем «угловатых» «Дельфинов», и устланы внутри звукопоглощающей резиной. Водомётные двигательные установки «Бореев», работающие за счёт атомных реакторов ОК-650В, позволяют данным кораблям передвигаться «необычно тихо» даже на скоростях, близких к максимально возможным, пишет автор.



Изначально «Бореи» предполагалось оснащать ракетами Р-39УТТХ «Барк», однако после трёх неудачных испытательных пусков работы над ними были прекращены; вместо этого подлодки были переработаны под новые, более лёгкие ракеты «Булава», созданные на базе межконтинентальных ракет «Тополь-М», продолжает журналист NI. Данные ракеты также оказались «проблемными» — из 27 испытательных пусков десять оказались неудачными, причём два из них были произведены уже после принятия ракет на вооружение, отмечается в материале издания. «Булаву» отличает необычно «пологая» траектория полёта, благодаря которой эта ракета плохо поддаётся перехвату и может быть запущена с подлодки в движении; вместе с тем, судя по обнародованным ТТХ «Булавы», она почти в четыре раза уступает американским ракетам Trident D5 по точности — а это означает, что ракеты данного типа являются «чисто стратегическим оружием», не рассчитанным на уничтожение укреплённых военных объектов вроде ракетных шахт в рамках первого удара, предполагает автор статьи.



В настоящий момент российский ВМФ располагает тремя «Бореями», из которых один («Юрий Долгорукий») несёт дежурство в составе Северного флота, а ещё два («Александр Невский» и «Владимир Мономах») принадлежат Тихоокеанскому флоту, базируясь на Камчатке, пишет NI. Между тем, в 2012-2016 годах Россия заложила ещё пять усовершенствованных подлодок проекта «Борей-А», первая из которых, «Князь Владимир», должна быть включена в состав Северного флота до конца нынешнего года. Судя по спутниковым фотографиям «Князя Владимира», подлодки проекта «Борей-А» отличаются от обычных «Бореев» большей длиной, имеет более традиционную форму боевой рубки, а также отличается более крупным соплом двигателя, цельноповоротным рулём и усовершенствованными горизонтальными стабилизаторами, благодаря чему является более маневренным, а также оснащён модернизированными средствами связи и сенсорами, имеет улучшенные показатели скрытности и обитаемости. Все пять кораблей проекта должны быть приняты на вооружение к 2021 году; в итоге страна получит группу из восьми «Бореев» и «Бореев-А», пусть не расширив, но сохранив свою постоянную группировку атомных подводных лодок с ядерным оружием, которая будет поровну разделена между Северным и Тихоокеанским флотами. Этого будет достаточно, чтобы патрулирование с целью сдерживания могли вести сразу несколько подлодок одновременно, считает автор. Российские СМИ также сообщали, что страна может построить ещё от двух до шести «Бореев», в результате чего группировка вырастет до десяти-четырнадцати подлодок, отмечается в статье.



Впрочем, «Бореи» составляют лишь половину будущих морских сил ядерного сдерживания России, говорится в материале NI. Второй их половиной станет «уникальный» флот из четырёх подлодок проекта «Хабаровск», каждая из которых будет оснащена шестью беспилотными аппаратами «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, разработанных для доставки ядерных боеголовок к прибрежным городам и базам противника через огромные расстояния, пишет автор. «Москва, по всей видимости, желает получить для своего ядерного арсенала, который и так способен покончить с цивилизацией в случае ядерного конфликта, определённый запас мощности», — подытоживает он.