Les Echos: «без двух минут полночь» — мир на пороге ядерного кризиса

Россия и Соединённые Штаты нарушают серию договоров, которые долгие годы сдерживали распространение оружия — сейчас, как считает Les Echos, снова возросла опасность ядерного кризиса, причём не только между двумя странами. На геополитической доске появился Китай, также расширивший свой ядерный потенциал, и Иран, занявшийся обогащением урана, Поэтому издание призывает мировых лидеров сесть за стол переговоров, пока ещё не поздно.

Никогда ещё со времён падения Берлинской стены мир не был так близок к глубокому ядерному кризису — как припоминает Les Echos, это состояние Эммануэль Макрон назвал «мировым одичанием». В истории противостояния Востока и Запада было множество моментов, когда катастрофы едва удалось избежать — например, во время Карибского кризиса в 1962 году.

В 1980-х годах в мире насчитывалось около 65 тыс. ядерных боеголовок, способных несколько раз уничтожить Землю — благодаря серии договоров, заключённых между США и СССР, а потом его преемницей Россией, удалось сократить это количество до менее 9,5 тыс. Именно эти две страны сейчас обладают самым большим ядерным потенциалом, в то время как на Францию, Китай, Великобританию, Израиль, Индию, Пакистан и КНДР приходится всего 10% запасов ядерного оружия.

Именно эту сложную и хрупкую систему ставят под сомнение Владимир Путин и Дональд Трамп. «Это не новый курс на вооружение, который предполагает накопление оружия, это более тяжёлая ситуация, потому что исчезают сами правила игры», — заверил французскую газету Франсуа Хейсбург, специальный советник Фонда стратегических исследований (FRS). По его словам, договоры подразумевали «очень тщательные инспекции на производстве», а теперь страны рискуют не знать, что есть в запасе у врага.

Итак, в августе 2019 года президент Трамп подтвердил своё решение о выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым. Этот «пережитком холодной войны» запрещал двум странам развёртывать ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, хотя США при поддержке 28 союзников НАТО обвинила Москву в нарушении договора из-за испытания, производства и развёртывания крылатой ракеты SSC-8. Это позволило Вашингтону впервые после окончания холодной войны произвести тестовый запуск ракеты со средней дальностью.

Ещё один важный договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в 2021 году, и в сложившейся ситуации стороны могут отказаться его продлевать. Цель договора — снизить до 1550 число бомб и ядерных боеголовок в обоих странах, однако пока ни Путин, ни Трамп не выразили желания начать переговоры.

Как подчёркивает Корентен Брюстлен, директор Центра изучения безопасности Французского института международных отношений (IFRI), пересмотр договоров начался задолго то вступления Дональда Трампа в должность президента и раньше аннексии Крыма Россией*. Так, ещё в 2001 году Вашингтон вышел из договора об ограничении систем ПРО. Теперь же, как отмечает газета, на горизонте встаёт новая проблема: договор о нераспространении ядерного оружия, ратифицированный практически всеми странами (кроме Израиля, Индии, Пакистана и КНДР, который вышел из соглашения), ограничил число ядерных держав.

Однако одностороннее решение Трампа отказаться от исполнения Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года по ядерной программе является серьёзным шагом назад в нераспространении оружия: после него Иран начал обогащать уран, необходимый для производства ядерной бомбы.

Как подводит итог Les Echos, в настоящее время мир не просто участвует в военном противостоянии двух сверхдержав, которые более или менее поддерживали баланс благодаря взаимному страху перед ядерным арсеналом друг друга. С тех пор, как на геополитической доске появился Китай, разработавший тактическое ядерное оружие, радиус возможных угроз расширился.

Европа же продолжает оставаться в тени из-за того, что ей не удаётся продемонстрировать свою силу. «Без двух минут полночь» до Страшного суда — с таким заголовком в январе 2019 вышла статья в «Бюллетене учёных-атомщиков»: если, по словам Франсуа Хейсбурга, в прошлом серия договоров помогла избежать ядерной войны, сейчас остаётся мало времени для возобновления настоящих переговоров.