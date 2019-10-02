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Bloomberg: США раздумывают поставить Украине новые ракеты Javelin

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Американские власти проводят процедуру одобрения поставки Украине дополнительных комплексов Javelin на сумму $39 млн, передаёт Bloomberg. Вопрос об этом подняли Владимир Зеленский и Дональд Трамп по время своей беседы 25 июля, напоминает автор статьи.
Bloomberg: США раздумывают поставить Украине новые ракеты Javelin
Reuters

Госдепартамент США одобрил, а конгресс неформально согласился на продажу Украине дополнительной порции противотанковых ракет Javelin на сумму $39 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Об этом может быть официально объявлено позднее.

Украина подала запрос о продаже ей оружия в начале лета. В 2018 году США продали Киеву более 200 ракет и 37 пусковых установок. Помимо этого США ещё прежде заложили в бюджет помощь Украине в размере $250 млн. Из них $214 млн должны пойти на покупку вооружений, в том числе, возможно, на снайперские винтовки 50-го калибра, приборы ночного видения, переносные гранатомёты, а также новый радар, чтобы «засекать российскую артиллерию».

Как отмечают журналисты  Bloomberg, вопрос о ракетах Javelin вышел на первый план после того, как о нём заговорил Владимир Зеленский в разговоре с Трампом от 25 июля: «Мы готовы продолжать сотрудничество на новых стадиях, в частности, мы почти готовы купить больше ракет Javelin», — на что Трамп ответил согласием.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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Владимир Зеленский Дональд Трамп ракета США Украина
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