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Le Figaro: Медведев обвинил США в энергетической блокаде Кубы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находясь с визитом на Кубе, раскритиковал США, которые не пускают к острову корабли с венесуэльской нефтью, и назвал эту ситуацию «энергетической блокадой» Кубы, пишет Le Figaro. При этом, по его словам, вокруг экономического сотрудничества России с Кубой Штаты пытаются создать «токсичную атмосферу».
Le Figaro: Медведев обвинил США в энергетической блокаде Кубы
Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом на Кубе, пишет Le Figaro. Там он сделал заявление, в котором обвинил США в том, что они хотят устроить против Кубы «энергетическую блокаду», не пуская к острову корабли с венесуэльской нефтью.

«В последние месяцы ужесточилась энергетическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества России с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути, провести энергетическую блокаду острова», — приводит издание слова российского политика.
 
Кроме того, он напомнил, что Москва выступает категорически против эмбарго, которое Вашингтон наложил на Кубу ещё в 1962 году, и полностью поддерживает призывы положить ему конец. Он отметил, что у попыток оказать давление силой нет никакого будущего.
 
Кроме того, Медведев напомнил, что «Куба — это действительно важный союзник России в Латинской Америке». Le Figaro отмечает, что для Кубы Россия по торговому обороту стоит на третьем месте после Европейского союза и Китая.

 

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Le Figaro Франция Европа
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