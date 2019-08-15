Daily Express: из-за «ястребиного» поведения Трампа Куба поворачивается к Москве

Несмотря на то что четыре года назад США вновь открыли на Кубе своё посольство, позиция Дональда Трампа по этой стране грозит поставить крест на оттепели в отношениях, пишет Daily Express. Как отмечает издание, в этом контексте Гавана пытается установить более тесные связи с противниками США — в первую очередь с Россией и Ираном.

Когда в 2015 году бывший госсекретарь США Джон Керри официально открыл американское посольство на Кубе, которые было закрыто на протяжении последних 44 лет, многие расценили это как знаковый перелом в отношениях между Вашингтоном и Гаваной. Страны порвали отношения после революции Фиделя Кастро в 1959 году и заключения альянса с Советским Союзом, пишет Daily Express.

Церемонию открытия посольства Керри назвал «историческим» событием. Предполагалось, что это мероприятие станет точкой отсчёта для оттепели в отношениях, однако агрессивная политика президента США Дональда Трампа, судя по всему, поставила крест на дипломатическом прогрессе.

Во время открытия посольства мировая общественность в основном оптимистично оценивала перспективы отношений между США и Кубой. «С обеих сторон американо-кубинские отношения вступают в новую эпоху, и хотя впереди их могут ждать новые сложности и недопонимание, для тех, кто добился восстановления дипломатических отношений, сегодняшний жаркий день — это день триумфа», — отметил по этому поводу журналист BBC Джон Соупел.

Однако вполне вероятно, что 2015 год стал пиковым в отношениях между США и Кубой из-за «ястребиной» политики Трампа. Ещё в июне США ужесточили ограничения на путешествия на Кубу, запретив заходить туда круизным судам.

Тем не менее, по словам эксперта по Латинской Америке Кристофера Сабатини, своей цели Трампу, который пытается добиться полного крушения кубинского правительства и коммунистической системы, достичь не удалось.

«На протяжении десятилетий кубинская автократия оставалась назойливым напоминанием о беспомощности США в деле искоренения коммунизма. Это давление всегда шло рука об руку с жёсткой риторикой республиканцев, которым нравится говорить, что время правительства Кастро подошло к концу… Тем не менее более чем 58-летняя изоляция Гаваны показала, что эта стратегия не вписывается в рамки какой бы то ни было логичной теории о смене режимов», — заявил он.

Кроме того, продолжает издание, многие в Вашингтоне беспокоятся по поводу улучшения отношений Кубы с такими противниками США, как Россия и Иран. В июне Москва, в частности, шокировала администрацию Трампа, отправив в кубинские воды свой «лучший боевой корабль». Более того, иранское официальное информационное агентство опубликовало заявление, подтверждающее близкие отношения этой страны с Гаваной.

«Иран и Куба восстановили дипломатические отношения 8 августа 1979 года, и Куба стала одной из первых стран, признавших Исламскую революцию. На протяжении этих 40 лет наши государства всецело поддерживали друг друга и развивали дружеские отношения в многочисленных сферах, включая биотехнологии и здравоохранение», — говорилось в нём.