El Periódico: Россия поддержит Кубу на фоне неоколониальной политики США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с лидером Коммунистической партии Раулем Кастро и главой островного государства Мигелем Диасом-Канелем, сообщает El Periódico. В ходе визита в Гавану Лавров не только выразил намерение развивать отношения со странами Латинской Америки, но и осудил неоколониальные методы США в регионе.

Россия и Куба договорились продолжать совместную работу над укреплением связей двух стран, пишет El Periódico.

В рамках визита на Кубу глава российского МИД Сергей Лавров встретился с лидером Коммунистической партии Раулем Кастро и главой островного государства Мигелем Диасом-Канелем. Целью поездки, как отмечает издание, было укрепление политического диалога, обсуждение сотрудничества в разных сферах, а также оценка выполнения достигнутых в ноябре прошлого года договорённостей.

На обеих встречах политики выразили удовлетворение «отличными» отношениями России и Кубы, подчеркнув, что правительства и народы двух стран поддерживают «исторические дружеские связи».

Лавров особо выделил торговые отношения Москвы и Гаваны, напомнив, что инвестиции России только в модернизацию железнодорожной сети Кубы составят приблизительно €1 млрд. При этом он заявил не только о намерении продолжать поддерживать кубинский народ, но и развивать отношения со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, министр осудил политику «навязывания ценностей, присвоение финансовых ресурсов и неоколониальные методы» администрации президента США Дональда Трампа по отношению к странам Латинской Америки.

El Periódico сообщает, что Сергей Лавров вместе с Раулем Кастро также приняли участие в церемонии открытия отреставрированной российскими специалистами статуи Республики в Капитолии на Кубе.