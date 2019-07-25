El Periódico: Россия поддержит Кубу на фоне неоколониальной политики США
Россия и Куба договорились продолжать совместную работу над укреплением связей двух стран, пишет El Periódico.
Россия и Куба договорились продолжать совместную работу над укреплением связей двух стран, пишет El Periódico.
Экс-капитан сборной России, директор Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил развитие спорта и физкультуры в столице.
Бывший игрок московского «Динамо», украинец Андрей Воронин не примкнёт к тренерскому штабу Дмитрия Хохлова.
В Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, сообщает Newinform.
Национальная полиция Украины установила автора ролика, в котором грузовик сбивает нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Видео было опубликовано, когда Зеленский был только кандидатом на пост президента Украины.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России подтвердили, что первый этап поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции завершён. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСВТС.
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин посетил Брянскую область, сообщает «ПолитЭксперт».
В Орловской области возбуждено второе уголовное дело по факту массовой гибели пчёл на одной из пасек в Малоархангельском районе.
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что получал несколько предложений о работе в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Мьянме перевернулась лодка с 25 паломниками на борту, в результате чего 13 человек погибли и один пропал без вести.
Посольство России в Киеве прокомментировало сообщения о том, что экипаж задержанного СБУ российского танкера «отправляется домой».
В Воронежской области организовали проверку по факту ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими, сообщает Newinform.
В Санкт-Петербурге провели генеральную репетицию Главного военно-морского парада, сообщает «ПолитЭксперт».
Центробанк рассказал об объёме международных резервов России.
Воссозданный парусный линейный корабль «Полтава» принял участие в генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжела Иванова заявила, что следователи начали допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва требует прекратить преследование Киевом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
В столице открыли две новые площадки для регистрации брака, сообщает «Вечерняя Москва».
В ГУ МЧС России по Республике Крым поступили две новые моторные лодки «Буревестник-530», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российская пловчиха Юлия Ефимова высказала мнение о дисквалификации американки Лилли Кинг на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
В школы и другие учреждения Удмуртии направят 6,5 млн рублей на формирование «Доступной среды». В 2019 году необходимые условия для детей-инвалидов намерены создать в шести образовательных организациях. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В Севастополе проверят всё лифтовое хозяйство из-за аварии в многоэтажном доме. Эту тему обсудили на заседании городского правительства, передаёт «Новый Севастополь».
Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перейти в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Посольство России в Киеве выясняет обстоятельства задержания силами СБУ российского танкера. Ранее российский МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос.
Владислав Гринёв стал первым россиянином со времён четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, которому удалось завоевать медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м вольным стилем.
Пострадавший при нападении в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев пришёл в сознание. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных.
В Волгограде завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими, сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
Австралиец Мэттью Уилсон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу повторил мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м брассом.
Социальная сеть «ВКонтакте» открыла приём заявок на VK Hackathon 2019. Об этом сообщает пресс-служба организации.
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
В Крыму отдохнули более 3,3 млн туристов с начала 2019 года, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма региона.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление советника украинского лидера по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
Мемориал в честь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова открыт в Москве.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увеличить оборонные расходы королевства.
Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с Inforeactor пояснил своё предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах России.
В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В Санкт-Петербурге открылась Международная олимпиада школьников по экономике, сообщает Nation News.
МИД России выясняет обстоятельства задержания российского танкера на Украине, передаёт Интерфакс.
Пассажирский самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя — Александр — в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.
Специалисты признали вменяемыми всех обвиняемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.
Россиянка Дарья Васькина заняла третье место в заплыве на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Россиянин Владислав Гринёв занял третье место в заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Ранее родители мальчика опубликовали видеозапись с рассказом ребёнка о его мечте охранять чеченского лидера.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о работе, которая ведётся организацией для восстановления в правах.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала урегулировать вопрос использования сегвеев и гироскутеров в России.
Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.