Washington Post: США стали для Кубы «источником боли»

После того как Барак Обама, налаживая контакты с Кубой, приехал туда с визитом, он привёз с собой надежды на экономический бум, пишет The Washington Post. Однако сейчас отношения между двумя странами настолько испортились, что Соединённые Штаты стали для Гаваны «источником боли».
США, которые в своё время принесли Кубе надежду, теперь стали для неё «источником боли», пишет The Washington Post.
После того как Вашингтон недавно ввёл санкции, на Остров свободы перестали ходить круизные лайнеры. Как итог, Куба осталась без тысяч американских туристов, которые приезжали в эту страну, чтобы полюбоваться ветшающим величием Старой Гаваны, и, конечно же, оставляли там наличные.
Для кубинцев это горький поворот событий. Три года назад президент Барак Обама восстановил отношения с Кубой и даже совершил исторический визит на коммунистический остров, который был преимущественно отрезан от Соединённых Штатов на протяжении более полувека. Обама принёс с собой надежды на экономический бум. Затем последовали инвестиции и приток туристов.
Пришла новая волна рестораторов, ИТ-бизнесменов, художников и дизайнеров. Возникло свежее чувство оптимизма, началось строительство компаний, нацеленных на то, чтобы присоединиться к, казалось бы, выгодной разрядке.
Однако затем президентом США стал Дональд Трамп — и в отношениях между Вашингтоном и Гаваной наступило похолодание. А в настоящий момент Куба переживает худший экономический спад за последние годы, отмечается в статье.
По словам аналитиков, «хрупкая» кубинская экономика пострадала, во-первых, от того, что богатая нефтью Венесуэла — самый важный покровитель Острова свободы — практически подобралась к своему краху, а также от того, что Гавана не смогла оперативно провести реформы. Однако наибольший удар по экономике Кубы нанесло ужесточение американских санкций.
Ограничительные меры, которые Вашингтон принял, чтобы наказать Кубу за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро, привели к ещё большему разрыву между Гаваной и её зарубежными контрагентами, отпугнув от неё, например, канадские и прочие банки, которые ежегодно помогали финансировать импорт продуктов питания на сумму $2 млрд, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников из администрации Трампа.
Столкнувшись с острой нехваткой наличности и кредитов, кубинское правительство в прошлом месяце вновь ввело широкое нормирование продуктов. В результате, теперь поговаривают о том, что уже в течение нескольких недель в стране выстраиваются длиннющие очереди за продовольствием, каких не видели с 2000-х годов, когда Венесуэла начала ввозить на Остров свободы нефть в качестве помощи.
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