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Fox News: «Адмирал Горшков» на Кубе — демонстрация силы и предупреждение Вашингтону

Материал представлен в переводе ИноТВ
Прибытие российского военного корабля в Гавану — попытка России продемонстрировать свою мощь Америке, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, Москва напомнила Вашингтону об одном из самых опасных моментов холодной войны — Карибском кризисе 1962 года.

Сегодня Россия предупреждает США — своими словами и действиями. Москва направила военный корабль на Кубу и заявляет, что наращивание американских вооружений в Европе может привести к повторению одного из самых опасных конфликтов холодной войны. С подробностями из Пентагона — корреспондент по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин.

Когда новый, суперсовременный российский военный корабль зашёл в порт Гаваны, всего в 90 милях от Флориды, ему оказали тёплый приём. Он занял место у причала, где до недавнего запрета на въезд было много американских туристических лайнеров.

НАЙЛ ГАРДИНЕР, Heritage Foundation: Это явная демонстрация силы со стороны России…

Заместитель министра иностранных дел России предупредил, что Карибский кризис повторится, если США решат снова развернуть ракеты в Европе, после того как администрация Трампа заявила, что планирует выйти из эпохального договора по ядерным вооружениям. Цитирую: «Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому».

НАЙЛ ГАРДИНЕР: По сути, русские сейчас начинают большую пропагандистскую кампанию, утверждая, что поведение США провокационно. А это просто-напросто неправда.

Прибытие в Гавану не такое угрожающее, как этот инцидент, произошедший на западе Тихого океана несколько недель назад: российский эсминец повёл себя агрессивно по отношению к крейсеру USS Chancellorsville, едва не столкнувшись с американским военным кораблём и вынудив его изменить курс.

Москва также заявила, что ранее в этом месяце один из её истребителей перехватил американский бомбардировщик B-52 над Чёрным морем. Это одна из многочисленных встреч двух противников времён холодной войны, и эти встречи становятся всё более агрессивными.

Прибытие в Гавану «Адмирала Горшкова», российского фрегата нового класса, вооружённого крылатыми ракетами, является сигналом о том, что Россия намерена демонстрировать свою силу.

Действиям и словам России предшествовали учения НАТО недалеко от её границ, в Балтийском море. Учения продолжались целый месяц, в них участвовали 10 тысяч военнослужащих и 50 союзнических военных кораблей. Тем временем Пентагон объявил о планах снабдить баллистические ракеты подводных лодок ядерными боеголовками малой мощности — в качестве ответа на угрозу России* использовать ядерное оружие на поле боя в ограниченных масштабах.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News: Новый исполняющий обязанности министра обороны в администрации президента Трампа Марк Эспер сегодня, на второй день пребывания на посту, вылетел в штаб-квартиру НАТО, чтобы провести встречи по поводу России и создать альянс против Ирана. Брет?

С нами на связи из Пентагона была Дженнифер Гриффин. Спасибо, Дженнифер!

Дата выхода в эфир 25 июня 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

 

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