Генсек НАТО: Россия ещё может спасти ДРСМД, если уничтожит свою новую ракету

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия до 2 августа должна уничтожить свою крылатую ядерную ракету, иначе США выйдут из договора, как и было запланировано, пишет Euractiv. Заявление Столтенберга прозвучало накануне переговоров министров обороны стран НАТО, на которых будут обсуждаться ответные меры в случае, если Москва проигнорирует требование Альянса.

В четверг, 25 июня, НАТО призвало Россию уничтожить новую ядерную систему или столкнуться с более решительным ответом военного блока, сообщает Euractiv.

«У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор», — заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг накануне переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. На этом заседании новый исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер, ветеран войны в Персидском заливе и оружейный лоббист, будет впервые представлять страну на международном уровне. К нему присоединится Тод Уолтерс, недавно назначенный главнокомандующим объединёнными силами НАТО.

Как рассказывает издание, Соединённые Штаты настаивают, что российские ракеты позволяют наносить ядерные удары по территории Европе практически без предупреждения и нарушают подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает использование ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Ссылаясь на него, Вашингтон и его союзники в НАТО требуют от России уничтожить крылатую ракету 9M729/SSC-8 и, по словам Столтенберга, «встать на ответственный путь». Однако Москва отрицает невыполнение пунктов договора и обвиняет Белый дом в стремлении начать гонку вооружения.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила накануне переговоров, что Вашингтон рассматривает только «обычное оружие» без ядерного потенциала в качестве возможного ответа. Хотя страны Запада не станут принимать зеркальные меры и разворачивать ядерные ракеты в Европе, министры обороны обсудят дальнейшие шаги в случае, если Россия откажется выполнить их требование. Столтенберг отметил, что ответ будет «оборонительным, взвешенным и скоординированным», но отказался объяснять, что это означает на практике. По сообщению новостного сайта, дипломаты полагают, что министры рассмотрят увеличение полётов над Европой американских военных самолётов с ядерными боеголовками, увеличение количества военных учений и перегруппировку американских кораблей-ракетоносцев.

В случае если Россия не согласится выполнить предъявленное ей требование, США угрожают 2 августа, как было запланировано, выйти из договора РСМД и снять с себя обязанность ограничивать будущие разработки ядерных ракет средней дальности.

Как напоминает Euractiv, ранее в понедельник Россия предупредила, что развёртывание наземных ракетных комплексов рядом с российской границей приведёт к противостоянию, похожему на Карибский кризис 1962 года. «Если дело дойдёт до реального развёртывания на суше такого рода систем, то ситуация не просто осложнится, а обострится до предела», — цитирует издание слова замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова со ссылкой на агентство РИА Новости. Владимир Путин сделал похожее заявление в феврале, предупредив, что Москва ответит на любой шаг США, разместив свои ракеты ближе к американским границам или взяв на вооружение более быстрые системы.

Также Столтенберг призвал провести на следующей неделе переговоры Совета Россия-НАТО, которые станут последней попыткой ослабить напряжение и убедить Москву спасти ДРСМД, отказавшись от ракетного комплекса.