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ERR: размер не подошёл — жительница Нарвы пыталась провезти в Россию 24 кг белья «на подарки родным»
Жительница эстонского города Нарвы, направлявшаяся в Россию на личном автомобиле, удивила российских таможенников, которые обнаружили при досмотре её транспортного средства почти три сотни незадекларированных бюстгальтеров. По словам нарвитянки, она приобрела всё это нижнее бельё на распродаже и решила отвезти его своим родственникам в Россию, потому что ей «не подошёл размер», сообщает ERR.
ERR: размер не подошёл — жительница Нарвы пыталась провезти в Россию 24 кг белья «на подарки родным»
Pixabay

На пункте пропуска в Ивангороде российские таможенники нашли в автомобиле нарвитянки 279 незадекларированных бюстгальтеров. Женщина объяснила, что ей не подошёл размер, и она решила раздать их родственникам.

Жительница Нарвы, прибыв на пункт пропуска в Ивангороде, сказала российским таможенникам, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Однако когда был произведён осмотр её транспортного средства, выяснилось обратное: в двух сумках было без малого 24 килограмма бюстгальтеров (279 штук), сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

«Гражданка объяснила, что товар она купила на распродаже в одном из магазинов Нарвы. Сумма покупки составила 430 евро. По словам женщины, товар предназначался в подарок родным, поскольку ей не подошёл размер», — сказал начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин. Однако количество товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован.

Дата публикации 14 октября 2019 года.

 

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ERR Эстония Европа
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