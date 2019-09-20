Президент Эстонии: Европа устала давать советы Украине

Европа устала от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнёров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В интервью «Украинской правде» она добавила, что за последние годы Украина не стала менее коррумпированной и олигархичной, поэтому новой власти необходимо показать, что развитие страны теперь будет идти быстрее.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе устали от Украины, поскольку она не следует советам западных партнёров. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».



«Причина усталости в том, что мы много лет даём те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее. Поэтому довольно естественно, что эти вопросы возникают. Задача новой власти — показать, что теперь развитие будет идти быстрее», — заявила Кальюлайд.



Однако, добавила президент, это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Наоборот, реформы, проведённые за последние годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат, поэтому в данный момент критически важно добиться этого результата.



«В своё время, когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору. Это — реалии жизни, никто нас не ждал с распростёртыми объятиями! И вы тоже не рассчитывайте на это. Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, ведь в любом случае вы должны это делать. Вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств», — добавила президент Эстонии.



«В развитом мире куча денег — но есть сложность с тем, чтобы заработать на этом. Вы — рядом с Евросоюзом, у вас с ним свободная торговля. Как думаете, почему эстонские компании не инвестируют в Украину? Потому что знают, что их собственность могут рейдернуть! Как только исчезнет почва для таких опасений — ваша экономика начнёт расти. А когда начнётся рост — будет поддержка реформ, которые вы делаете», — отметила Керсти Кальюлайд.