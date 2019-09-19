Грузинский посол: Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины

Новый посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что Тбилиси будет поддерживать территориальную целостность Украины. Как передаёт «СТРАНА», во время вручения копий верительных грамот Шарашенидзе и глава МИД Украины также обменялись мнениями по поводу «противостояния и противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии».
В Киев прибыл новый посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, который также является и постоянным представителем Грузии при Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Грузия неизменно будет поддерживать территориальную целостность Украины», — заверил Теймураз Шарашенидзе замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара во время вручения копий верительных грамот.
Шарашенидзе и Боднар также обменялись мнениями по поводу «противостояния и противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии».
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