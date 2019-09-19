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Грузинский посол: Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины

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Новый посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что Тбилиси будет поддерживать территориальную целостность Украины. Как передаёт «СТРАНА», во время вручения копий верительных грамот Шарашенидзе и глава МИД Украины также обменялись мнениями по поводу «противостояния и противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии».
Грузинский посол: Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины
Reuters
В Киев прибыл новый посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, который также является и постоянным представителем Грузии при Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
 
«Грузия неизменно будет поддерживать территориальную целостность Украины», — заверил Теймураз Шарашенидзе замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара во время вручения копий верительных грамот.
 
Шарашенидзе и Боднар также обменялись мнениями по поводу «противостояния и противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии».
 
Дипломатические представители Украины и Грузии подтвердили, что страны настроены продолжать сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, в других сферах, представляющих взаимный интерес, а также на пути европейской и евроатлантической интеграции.
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