Guardian: не проронил ни слова — застреливший бывшего чеченского боевика в Берлине молчит уже три недели

Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве чеченского боевика Зелимхана Хангошвили россиянин отказывается общаться со следствием уже три недели, пишет The Guardian. В то время как немецкая полиция продолжает расследование убийства, звучат версии, что россиянин мог быть использован, для того чтобы навредить отношениям России и Запада.

Подозреваемый в убийстве на территории Германии некогда воевавшего в Чечне против российских войск Зелимхана Хангошвили россиянин хранит молчание уже на протяжении более 20 дней, пишет The Guardian. При этом существуют подозрения, что к преступлению может быть причастна Россия.

Как сообщает издание, мужчина, приехавший в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, с близкого расстояния застрелил гражданина Грузии Хангошвили в парке Кляйнер Тиргартен, когда тот направлялся в мечеть. Место преступления подозреваемый покинул на велосипеде, однако полиции удалось задержать его после того, как один из прохожих заметил, как Соколов бросает парик и оружие в реку.

По словам официального представителя прокуратуры Берлина, задержанный во время допроса не проронил ни слова и «вёл себя как профессионал». При этом он уже успел пообщаться с представителями российского посольства.

Несмотря на то что, как отмечает The Guardian, инцидент во многом походит на другие убийства чеченских боевиков, власти Германии не выдвигали обвинений в адрес Кремля, который пока в расследовании не участвует.

«Я надеялся, что Россия будет более открытой, чтоб помочь нам разобраться в причинах этого убийства. Если российские преступники убили Зелимхана Хангошвили, в интересах Кремля прояснить вопрос. Если Кремль хранит молчание, возникают сложные вопросы», — заявил член немецкого парламента Патрик Зенсбург.

При этом в ходе расследования источники в полиции уделяют незначительное внимание версии вмешательства России, о чём также свидетельствует тот факт, что дело не было передано в федеральную прокуратуру. Один из источников рассказал в немецких СМИ, что Соколов мог быть использован в качестве некоего отвлекающего манёвра, призванного посеять раздор между Россией и Западом.

Ряд немецких СМИ также предположили, что Хангошвили придерживался радикальных взглядов, однако его близкие отвергли подобную версию.

Хангошвили, этнический чеченец родом из грузинского Панкисского ущелья, в 2004 году бросил сепаратистское движение в Чечне и вернулся в Грузию. При этом на протяжении нескольких лет за ним наблюдали российские спецслужбы.

В 2015 году он пережил покушение в Тбилиси, после чего переехал на Украину, а затем просил убежища в Германии. Однако ему, его бывшей жене и четырём их детям в убежище отказали, несмотря на предоставленные документы.

В Кремле отрицают причастность к убийству. Через несколько дней после инцидента пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству».