Daily Sabah: в Турции начался суд по делу об убийстве российского посла

В Анкаре начались судебные слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Основную вину за преступление следствие возлагает на организацию опального проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которая таким образом стремилась испортить отношения Турции с Москвой, пишет Daily Sabah.

Во Втором суде Анкары по особо важным преступлениям начались слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, пишет Daily Sabah.

Издание напоминает, что российского дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в турецкой столице. Преступление совершил полицейский Мевлют Алтынташ, который был ликвидирован в результате перестрелки с сотрудниками безопасности.

Непосредственно на судебном заседании присутствовали 16 обвиняемых. Ещё четыре человека, находящиеся в тюрьме, участвовали в процессе с помощью видеосвязи. Остальные фигуранты находятся за границей.

По версии следствия, основную ответственность за преступление несёт турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен и его организация FETO, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота. В настоящий момент религиозный деятель вместе с некоторыми сторонниками скрывается США.

Обвинение продемонстрировало цифровые доказательства связи Алтынташа с FETO. Они показывают, что полицейский встречался с представителем организации Шахином Согутом за десять дней до убийства Карлова и после этой встречи делал в интернете запросы о России.

Прокуратура считает, что с помощью этого преступления FETO пыталась подорвать российско-турецкие отношения. Убийство произошло на фоне «оттепели» между двумя странами, которые постепенно налаживали связи, подпорченные после того, как ВВС Анкары подбили истребитель Москвы на сирийской границе, отмечает Daily Sabah.