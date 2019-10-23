Telegraph: посол США на Украине дал «взрывоопасные показания» против Трампа

Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор рассказал конгрессменам, что в обмен на военную помощь Дональд Трамп требовал от Киева начать расследования в отношении Байденов и украинских политиков, которые якобы вмешивались в американские выборы 2016 года, пишет The Daily Telegraph. Показания дипломата противоречат заявлению главы Белого дома и, как надеются демократы, помогут в процедуре импичмента, отмечает издание.

Дональд Трамп намеревался предоставить военную помощь Украине при условии, что её власти публично объявят о начале расследований в отношении семьи Байден. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе выступил американский посол Уильям Тейлор.

По словам Тейлора, Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский лично объявил о начале расследования. В Белом доме надеялись, что в результате украинский президент оказался бы в «центре общественного внимания».

Эти «взрывоопасные показания» Тейлора прямо противоречат словам американского президента. Трамп отрицал, что в обмен на американскую поддержку он просил Киев оказать ему ответную политическую услугу, отмечает издание.

Тейлор признался, что он и другие американские чиновники были обеспокоены и «поражены», узнав о решении Трампа временно затормозить передачу Украине помощи в размере $400 млн. Он был уверен: это приведёт к тому, что «погибнет ещё больше украинцев».

По утверждению дипломата, четыре члена администрации — министр обороны, госсекретарь, директор ЦРУ и советник по национальной безопасности — пытались уговорить Трампа не задерживать помощь. Но, как они выяснили, организовать встречу с президентом для обсуждения этого вопроса «оказалось весьма непросто».

Показания Тейлора, которые он давал комитетам конгресса в рамках процедуры импичмента, были подхвачены демократами. Они назвали заявление посла «колоссальным изменением» в их расследовании, которое может закончиться голосованием о лишении Трампа его полномочий.

В центре этого расследования находится жалоба сотрудника американской разведки. По информации анонима, Трамп оказывал давление на Зеленского, вынуждая начать уголовное преследование Джо Байдена, с которым американский президент может сойтись на выборах следующего года, и его сына Хантера, который ранее работал на украинскую компанию.

Согласно этой версии, Трамп в течение месяца намеренно удерживал военную помощь Украине, «охваченной гражданской войной с пророссийскими силами». Таким образом он якобы пытался вынудить Киев расследовать деятельность компании «Бурисма», которая нанимала Хантера Байдена, и предположительное вмешательство украинских политиков в американские выборы 2016 года.

Президент отвергал эти обвинения. Но показания Тейлора, который служит временным поверенным по делам США на Украине, стали «детальным опровержением» заявлений Трампа, считает издание.

Наиболее примечательная часть 15-страничного открытого заявления касается бесед Тейлора с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. По словам дипломата, Сондланд, личный адвокат Трампа Руди Джулиани и ещё ряд чиновников входили в группу, которая вела дела с Украиной в «неуставном порядке» и тем самым «подрывала» официальную дипломатическую работу.

В своих показаниях Тейлор рассказал о нескольких телефонных разговорах с Сондландом, в которых обсуждалась отсрочка предоставления помощи Украине. В одной из бесед посол США в ЕС уверял, что Трамп не стремится получить что-либо взамен.

Тем не менее, по воспоминаниям Тейлора, Сондланд также сказал, что американский президент хочет, чтобы его украинский коллега «прояснил ситуацию» — или всё зайдёт в тупик. То есть, по мнению временного поверенного, речь шла о том, что Киев не получит помощь.

В какой-то момент Сондланд вступился за поведение президента, напомнив о его деловом прошлом. «Когда бизнесмен собирается выписать чек тому, кто ему что-то должен, бизнесмен просит этого человека о предоплате», — якобы заявил он Тейлору.

Ранее Сондланд сам давал показания конгрессу и отрицал, что играл ключевую роль в инициативе, призванной начать расследования в отношении Байденов. Пока он не прокомментировал показания Тейлора. Но демократы не исключают, что они могут вызвать посла США в ЕС на повторный допрос, обращает внимание The Daily Telegraph.