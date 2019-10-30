УП: Зеленский рассказал, как хочет вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский заявил, что на Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма*. Как пишет «Украинская правда», украинский президент добавил, что для достижения этого в украинском обществе должно быть единство, которое жизненно необходимо для сохранения страны.

Владимир Зеленский уверен, что на Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма*. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил на выступлении на Форуме единства в Мариуполе.

«После пяти лет войны должна, наконец, появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Её составляющие будут представлены сегодня. Есть очень важный момент — это наше видение, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии, ради его улучшения», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать четыре составляющие. Это прозрачность и публичность, консенсус в обществе, реализм и способность государства воплощать стратегии в жизнь, показывать реальные шаги и реальные результаты.

Для достижения этого, по словам президента, должно быть единство, которое «жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



