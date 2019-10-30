1+1: первый этап разведения войск в Донбассе продлится 30 дней

В украинском штабе Операции объединённых сил заявили, что разведение войск в Золотом продлится 30 дней. Как передаёт «1+1», спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что теперь стороны будут договариваться о следующем этапе разведения, а также анонсировал масштабный обмен пленными.

Разведение войск в Золотом продлится 30 дней. Стороны должны отойти от нынешних позиций на километр. Об этом заявил штаб Операции объединённых сил. Накануне в полдень на участке разведения под наблюдением ОБСЕ военные и боевики запустили белые ракеты, что и стало началом разведения.

Однако до сих пор нет гарантий, что обстрелы в Золотом прекратятся, поскольку штаб ещё накануне утром сообщал о напряжённой ситуации на участке. А в ОБСЕ заявляют, что последний обстрел там зафиксировали почти две недели назад.

Тем временем из-за новости о разведении войск в Донбассе в Минске прервали встречу трёхсторонней контактной группы. К прессе вышел спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и заявил, что теперь они будут договариваться о следующем этапе разведения в Петровском и о масштабном обмене пленными.

МАРТИН САЙДИК, спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе: Мы хотим готовить большой обмен, если можно так сказать, и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы действительно определить, если можно сказать, его будущую судьбу.

Дата выхода в эфир 30 октября 2019 года.