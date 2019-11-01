Корреспондент: украинский министр считает, что за восстановление Донбасса должна платить Россия

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса. Как пишет «Корреспондент», Криклий добавил, что украинское правительство должно потребовать от России репарации.

Украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной части Донбасса, правительство должно потребовать от России репарации. Как передаёт «Корреспондент», с таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно», — сказал Криклий.

По его словам, кабмин намерен восстанавливать пока исключительно подконтрольные ему территории Донбасса. Что касается тех районов, которые не находятся под контролем Киева, то их восстановить, по мнению Криклия, можно будет только после выплаты Москвой репараций.

«Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как восстанавливать территорию», — сказал министр.