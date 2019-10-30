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Обозреватель: Киев ждёт от Москвы выполнения мирных соглашений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов к переговорам в нормандском формате. Однако, как пишет «Обозреватель», дипломат добавил, что для этого необходимо, чтобы Россия выполнила свою часть мирных соглашений.
Обозреватель: Киев ждёт от Москвы выполнения мирных соглашений
Reuters

Украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском. Как передаёт «Обозреватель», об этом в своём Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. 

Он подчеркнул, что это станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре.

«Украина начала вывод войск в Золотом. Следующий пункт — Петровское, если будет соблюдаться прекращение огня. Мы выполняем свою часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Последний толчок, чтобы провести нормандский саммит в ноябре», — написал Пристайко.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
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