24 канал: украинский министр пообещал усилить информационное воздействие на «зомбированный» Донбасс
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что в детстве его кумирами были российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко и американский боксёр Майк Тайсон.
Экстрадиция задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова в США не способствует развитию российско-израильских отношений. Об этом сообщает российское посольство в Тель-Авиве.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин провёл встречу с послом Боливии в России Уго Вильярроэлем Сенсано.
Осенью и зимой в столичных парках организуют бесплатные занятия йогой, сообщает сайт «Москва 24».
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что родителям стоит уделять больше времени своим детям и воспитывать их.
На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело в отношении бывшего главы СБУ Василия Грицака.
В ВГТРК опровергли сообщения о том, что съёмочная группа «России 24» попала под обстрел в самопровозглашённой Донецкой народной республике.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об основном изменении, которое произошло после успешного выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.
Украинский борец руандийского происхождения, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с проявлением расизма во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром».
Представители организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле.
В Салехарде проводят проверку по факту смерти ребёнка на картодроме, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Американский боец смешанных единоборств Нэйт Диаз опроверг сообщения о завершении профессиональных выступлений.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что отставка президента Боливии Эво Моралеса ускорит процесс урегулирования в стране.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков сообщил, что чемпионат мира 2021 года может пройти в Москве.
На ремонт дорог в Казани выделили более 7,2 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов в 2019 году. По сравнению с 2018-м объём финансирования вырос на 1 млрд рублей, сообщает «Реальное время».
Режиссёр, сценарист, оператор Роман Хрущ скончался в возрасте 59 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России.
Ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение США санкций против Турции из-за С-400.
В полиции Новой Ляли прекратили уголовное дело против врача-гинеколога Олега Баскакова за отсутствием состава преступления, сообщает URA.RU.
Потребительское кредитование сохранило прежние темпы роста в октябре, несмотря на введение показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
Футбольный клуб «Ростов» направил письмо в судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
В Бурятии правоохранительные органы совместно с военными выясняют обстоятельства смерти военнослужащего-контрактника в одной из воинских частей региона.
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Российской газетой» дала прогноз по курсу рубля на ноябрь.
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что Всемирная шахматная олимпиада 2020 года в Москве может пройти в спорткомплексе «Лужники».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ректора ВГИКа Владимира Малышева с 70-летием, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт правительства.
Представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что слова госсекретаря США Майка Помпео о Китае, сказанные в годовщину падения Берлинской стены, являются «безосновательными, злобными нападками».
Более 30% россиян несли дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в партнёрстве со Всероссийским союзом страховщиков.
Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев высказал мнение о спекуляциях на тему последствий, которые ждут российский спорт из-за выявления несоответствия базы данных московской лаборатории.
В России может появиться единый регулятор для табачного рынка — Федеральная служба по регулированию табачного рынка (Ростабак). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо «Трезвой России», адресованной первому вице-премьеру Антону Силуанову.
Один из основателей организации «Белые каски», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мёртвым в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.
Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян считает, что выпущенный им в 2017 году фильм «Защитники» является неудачным.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT планы Верховной рады разработать закон о всеукраинском референдуме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил польского коллегу Анджея Дуду и поляков с Днём независимости.
Участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией находится под вопросом.
Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Владимир Иванов скончался на 84-м году жизни.
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
Футбольный клуб «Краснодар» подшутил над своим бывшим игроком Владимиром Быстровым, сравнившим нападающего команды Маркуса Берга с деревом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» отстранил атакующего защитника Диона Уэйтерса на десять матчей без сохранения зарплаты.
В Кремле не располагают данными о том, есть ли у родственников сирийского лидера Башара Асада недвижимость в комплексе Москва-Сити. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Температура воздуха на северо-западе Якутии на неделе опустится ночью почти до -50 °С, сообщается на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Полузащитник молодёжной сборной России по футболу Наиль Умяров поделился мнением об увеличении своего игрового времени в московском «Спартаке» под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о серьёзных последствиях за нарушения правил реализации национальных проектов.
Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказал мнение, когда форвард национальной команды и московского ЦСКА Фёдор Чалов начнёт чаще забивать.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на развитие ситуации в Боливии по закону и без вмешательства извне.
Минобороны России сообщило, что четвёртый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 км к западу от населённого пункта Камишлия.