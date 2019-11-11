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24 канал: украинский министр пообещал усилить информационное воздействие на «зомбированный» Донбасс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что население Донбасса находится под постоянным информационным воздействием, в результате чего оно «зомбировалось». Как передаёт «Телеканал новин 24», так политик объяснил неутешительные для Киева результаты опросов, согласно которым в регионе не желают видеть украинские политические партии.
24 канал: украинский министр пообещал усилить информационное воздействие на «зомбированный» Донбасс
Reuters
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал результаты опроса жителей Донбасса, согласно которому почи 74% населения не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии. Как пишет «Телеканал новин 24», Загороднюк объяснил полученные данные «постоянным информационным воздействием оккупантов на население оккупированных территорий».
 
«Я не знаю методику, по которой проходило это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием, и у нас есть этот эффект. На протяжении пяти лет там население зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть», — заявил Загороднюк.
 
Министр также отметил, что информационная война со стороны России против Украины началась задолго до 2014 года. Кроме этого он добавил, что у Украины есть планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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