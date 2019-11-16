Der Spiegel: «нормандская четвёрка» вновь попытается урегулировать конфликт в Донбассе

Новая встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии по разрешению конфликта на Юго-Востоке Украины должна пройти 9 декабря в Париже, сообщает Der Spiegel. В администрации французского президента Эммануэля Макрона заявили, что в процессе мирного урегулирования наметился серьёзный прогресс.
Украина и Россия хотят с помощью Франции и Германии предпринять новую попытку разрешения конфликта на Юго-Востоке Украины, пишет Der Spiegel. Новая встреча в так называемом «нормандском формате» запланирована на 9 декабря. Местом проведения станет Париж: в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили о «серьёзном прогрессе» в мирном процессе.
Подготовка к встрече идёт уже несколько месяцев: Макрон впервые заявил о её возможном проведении ещё в сентябре. Как напоминает издание, последняя встреча в «нормандском формате» состоялась в 2016 году в Берлине.
Конфликт между «пророссийскими сепаратистами» и украинскими правительственными силами на восточной Украине протекает с 2014 года: уже пять лет Франция и Германия пытаются выступить посредниками между Киевом и Москвой. Как пишет Der Spiegel, с приходом к власти Владимира Зеленского вновь появилась надежда на изменение ситуации. На прошлой неделе украинские правительственные войска и силы «пророссийских сепаратистов» начали отвод войск от линии соприкосновения. Издание отмечает, что отвод войск был одним из условий России для встречи в «нормандском формате».
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